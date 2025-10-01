Zderzenie czterech samochodów w Kruszynie na krajowej „dziesiątce" [zdjęcia]

2025-10-01, 09:19  Redakcja
Wypadek z udziałem czterech samochodów w Kruszynie/fot. Heron15 Pomoc Drogowa Bydgoszcz 24h Andruszczenko Krystian 501337500

Cztery samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej S10 w Kruszynie (powiat bydgoski), na odcinku Bydgoszcz-Nakło.

Do wypadku doszło po godz. 6.00. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

