Wypadek na hulajnodze koło Papowa Biskupiego. Śmigłowiec zabrał 14-latka do szpitala!

2025-09-29, 21:17 Agata Raczek/Redakcja

Nieprzytomny 14-latek został zabrany śmigłowcem do szpitala w Bydgoszczy/fot.: Facebook, KM PSP w Chełmnie

Do zdarzenia doszło w poniedziałkowe popołudnie w Folgowie (pow. chełmiński). 14-latek spadł z hulajnogi elektrycznej. Chłopiec stracił przytomność, został zabrany śmigłowcem do szpitala w Bydgoszczy.

– Zgłoszenie wpłynęło do stanowiska kierowania w Chełmnie o godzinie 18:24. Na miejsce przybyły zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej w Papowie Biskupim i jeden zastęp Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie. Zastano nieprzytomnego 14-letniego chłopca, któremu udzielono pierwszej pomocy. Na miejsce przybył Zespół Ratownictwa Medycznego i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które przetransportowało go do szpitala w Bydgoszczy. 14-latek cały czas był nieprzytomny – mówił mł. bryg. Sławomir Leśniak z Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie.