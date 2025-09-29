Można jeść, pić i kupować z dużą zniżką. Rozpoczęła się akcja „Metropolia za pół ceny"

2025-09-29, 14:27 Damian Klich/Redakcja

Ponad 160 firm od poniedziałku do niedzieli (29 września - 5 października) oferuje swoje usługi 50% taniej. Po raz 8. rozpoczęła się akcja „Metropolia za pół ceny".

Jak co roku, najliczniejszą branżą jest gastronomia.

- Można spróbować nowych dań z przeróżnych kuchni świata, jest na przykład kuchnia meksykańska, gruzińska nie brakuje też kuchni azjatyckiej - mówi Justyna Torzewska, marketing menadżer w grupie Enjoy Media. - Bardzo liczną branżą jest branża beauty oraz salony optyczne. Bardzo istotna jest informacja, że nie wszystkie punkty biorą udział w akcji przez cały tydzień. Każdy przedsiębiorca mógł samodzielnie wybrać minimum trzy dni udziału w akcji i jest to zawsze opisane przy ofercie danego partnera.



- Można skorzystać również z oferty firm spoza Bydgoszczy, ponieważ gminy metropolii także włączają się do tej akcji - mówi zastępca prezydenta Bydgoszczy, Łukasz Krupa.



