Toruńskie Anioły najlepszą żużlową drużyną w Polsce! Jan Ząbik w „Rozmowie Dnia" PR PiK

2025-09-29, 08:59  Maciej Wilkowski / Redakcja
Jan Ząbik w toruńskim studiu Polskiego Radia PiK/fot. Tomasz Bielicki

Po 17 latach toruńscy żużlowcy zostali Mistrzami Polski. W dwumeczu okazali się lepsi od Motoru Lublin. Co złożyło się na te ten sukces? Jaką rolę odegrali w zdobyciu złota poszczególni zawodnicy, trener i działacze? M.in. o tym w „Rozmowie Dnia" Polskiego Radia PiK Maciej Wilkowski rozmawiał z legendą toruńskiego żużla - Janem Ząbikiem.

Jak mówił gość „Rozmowy Dnia", Jan Ząbik, tych składowych zwycięstwa jest sporo. Podstawa to oczywiście świetni zawodnicy. Niekwestionowanym liderem złotej drużyny jest Patryk Dudek, ale i pozostali sportowcy dołożyli solidne cegiełki do tego sukcesu.
Jan Ząbik uważa, że bardzo ważną rolę w tym sukcesie odegrał trener Piotr Baron.
Nie bez znaczenia jest również dobra, stabilna sytuacja finansowa. Są w Polsce kluby, które mają problemy z utrzymaniem płynności, mają zaległości i długi. W Toruniu takich problemów nie ma.



Jana Ząbika pytaliśmy, czy obronienie tytułu w przyszłym roku będzie trudniejsze, niż jego zdobycie. Jego zdaniem, Toruń ma potencjał na zdobycie kolejnego złota. Będą drobne korekty. Kluczowy okazać się może atut własnego toru. Chodzi m.in. o to, co stało się w finałowym dwumeczu. Na Motoarenie udało się wypracować aż 18 punktów przewagi. Ich obronienie dało tytuł Drużynowego Mistrza Polski.

Cała rozmowa niżej, wcześniejsze zamieszczamy: TUTAJ

PR PiK - „Rozmowa Dnia" z Janem Ząbikiem

Toruń
Jan Ząbik (z prawej), redaktor Maciej Wilkowski (z lewej) w toruńskim studiu Polskiego Radia PiK/fot. Tomasz Bielicki

