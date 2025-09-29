W tym kalendarzu są same dobre dni! Jeszcze można zostać sponsorem miesiąca!

2025-09-29, 11:16  Monika Siwak/Redakcja
Fotoreporter Piotr Ulanowski (z lewej) i Adam Goździewski (z prawej) prezentują kalendarz z 2024 roku/fot. Tatiana Adonis/archiwum

Fotoreporter Piotr Ulanowski (z lewej) i Adam Goździewski (z prawej) prezentują kalendarz z 2024 roku/fot. Tatiana Adonis/archiwum

Powstaje kolejny - już trzeci kalendarz z bydgoszczanami w roli głównej. Dochód ze sprzedaży wydawnictwa przeznaczony zostanie dla dzieci. Hasło kalendarza na ten rok brzmi: „Bydgoszcz inspiruje".

- Na łamach kalendarza występują znane osoby pochodzące z Bydgoszczy lub z miastem związane - mówi inicjator publikacji, radny osiedla Piaski Adam Goździewski. - Mamy dwunastu sponsorów, każdy z nich finansuje dany miesiąc, czyli bierze na siebie całkowity koszt druku. Dzięki sponsorom tysiąc kalendarzy dostajemy za darmo. Później sprzedajemy je po 25 złotych za sztukę. Cały dochód trafia do dzieciaków. W tym roku robimy kalendarz dla rodzinnego domu dziecka Adama Jopka i tam zostaną pieniądze przekazane.

Wszystkie zdjęcia są robione w plenerze, a na pierwszym planie jest ambasador danego miesiąca w jakimś ciekawym miejscu w Bydgoszczy.
- Na razie mamy zrobione osiem zdjęć - mówi Adam Goździewski. - Każdy ambasador jest „z innego świata". W poprzednim kalendarzu prezentowaliśmy tancerkę, mistrzynię świata w barberingu. Do tej edycji zaprosiliśmy m.in. mistrzynię świata w cukiernictwie, Aleksandrę Sowę, mistrza świata w grach komputerowych, Michała Millera. Czekamy na zakończenie sezonu żużlowego, bo mamy obiecane zdjęcie z jednym z żużlowców. No i czekamy na sponsorów. W kalendarzu zostało jeszcze kilka miejsc.

Zainteresowani wsparciem mogą zgłaszać się do Adama Goździewskiego za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Symboliczny czek dla domu dziecka będzie przekazany na gali w marcu.

Mówi Adam Goździewski

