Nie ma lepszych cwaniaków w lesie niż szopy. To kolejni bohaterowie cyklu „Zooreporter" w Polskim Radiu PiK

2025-09-28, 17:25 Małgorzata Burchardt / Redakcja

Szopy w bydgoskim zoo. / Fot. Izabela Langner

Szopy są niezwykle sympatycznymi zwierzętami, które posiadają zróżnicowany charakter. Są wśród nich leniuszki i o wiele bardziej aktywne osobniki.

- Pamiętajmy, że jest to gatunek bardzo inwazyjny i niepożądany w naszym środowisku. Widząc je w zoo na wybiegu każdy myśli, że mogłyby być domowymi pupilami. A to przecież wielkie szkodniki - mówi dr Dominika Gulda.



Plądrują gniazda ptaków, niszczą siedliska, roznoszą choroby i pasożyty. Zagrażają też ludziom i zwierzętom domowym.



- Niebezpieczne są przez swój spryt. Mają bardzo chwytne łapy. U nas kombinowały z okręceniem śrubek od plakietki sponsora - opowiada dr Gulda. - Wszędzie wejdą, wszędzie się wspinają. Mamy jednego osobnika, który został odłowiony z placu zabaw, gdzie zamieszkał sobie w plastikowym domku i był dokarmiany kanapkami przez dzieci.



Szopy w zoo dożywają ponad 10 lat.



