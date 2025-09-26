„Dzięki Niej odzyskałam życie". Matka dziękuje bydgoskiej policjantce za uwolnienie od przemocy

2025-09-26, 12:55 Redakcja

Mieszkanka Bydgoszczy dziękuje aspirant Katarzynie Brügmann, dzielnicowej z bydgoskiego Szwederowa za interwencję w jej rodzinie/fot. KMP Bydgoszcz

Do Komendanta Komisariatu Policji Bydgoszcz-Szwederowo wpłynął list pochwalny, w którym mieszkanka miasta dziękuje aspirant Katarzynie Brügmann, dzielnicowej z bydgoskiego Szwederowa za interwencję. Policjantka pomogła matce i dziecku wyrwać się spod wpływu męża alkoholika stosującego od lat przemoc psychiczną.

Z listu można dowiedzieć się, że kobieta od dłuższego czasu zmagała się z problemem alkoholowym męża. Szukała wsparcia w różnych miejscach, jednak dopiero działania i profesjonalna postawa dzielnicowej okazały się kluczowe.

Aspirant Katarzyna Brügmann nie tylko podjęła niezbędne kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo kobiecie i jej synowi, ale również wyjaśniła konsekwencje prawne wynikające z zachowania osoby uzależnionej. Bydgoszczanka podkreśliła, że policjantka zadbała o to, by rodzina nie czuła się winna trudnej sytuacji, z jaką przyszło im się zmierzyć.



Bydgoszczanka napisała m.in.: „Dzięki niej odzyskałam „życie”, tak ważny spokój psychiczny, którego tak bardzo pragnęłam, lecz nie mogłam uzyskać tkwiąc w małżeństwie z alkoholikiem. Mój mąż znęcał się nade mną i synem psychicznie. Szukałam wszędzie pomocy i los postawił mi na mojej drodze właśnie Panią dzielnicową”.



Cały list jest niżej:



