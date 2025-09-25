Szkolenia „Trenuj z wojskiem 7" zaczynają się w październiku. Kujawsko-Pomorskie na liście

2025-09-25, 10:30 Redakcja

Akcja „Trenuj z Wojskiem" w Toruniu/fot. Robert Duliński/archiwum

W cztery kolejne soboty października Ministerstwo Obrony Narodowej i Wojsko Polskie przeprowadzą kolejną edycję projektu otwartych, praktycznych, bezpłatnych szkoleń wojskowych pn. „Trenuj z wojskiem". Kursy także w Kujawsko-Pomorskiem. Lista miejsc w tekście.

8-godzinne szkolenia będą prowadzone przez najlepszych instruktorów wojskowych, którzy wprowadzą uczestników w tematy: strzelania, rzutu granatem, walki wręcz, pierwszej pomocy w warunkach polowych, przetrwania w terenie, schronienia, reagowania na alarmy i wielu innych. Nie zabraknie też części integracyjnej i poczęstunku wojskowego.

Do dyspozycji kursantów będą przedstawiciele wojskowych: pancerniaków, terytorialsów, spadochroniarzy, marynarzy, logistyków, ale także akademii wojskowych, czy wojskowego centrum szkoleniowego.



Projekt będzie trwał od 4 do 25 października. Zapisywać się można przez telefon, komunikator, sms, mejl, osobiście – na wskazane punkty w jednostkach wojskowych. Wystarczy imię, nazwisko, wiek i kontakt. Wojsko zapraszamy chętnych w wieku od 15 do 65 lat z wyłącznie polskim obywatelstwem. Zapewnia: szkolenie, ubezpieczenie, wyżywienie.



Plan szkolenia zakłada nabycie podstawowych umiejętności związanych z bezpieczeństwem i obronnością. W poprzednich sześciu edycjach oraz jednej edycji specjalnej, w szkoleniach wzięło udział ok. 31 tys. Polaków.



4 października:



- Kraków – 6. Brygada Powietrznodesantowa.



11 października:



- Poznań – Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych,



- Bydgoszcz – 1. Brygada Logistyczna.



18 października:



- Toruń – Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia,



- Grupa – Centrum Szkolenia Logistyki,



- Gdynia – Akademia Marynarki Wojennej.



25 października:



- Warszawa – Wojskowa Akademia Techniczna,



- Gliwice – 6. Brygada Powietrznodesantowa,



- Rzeszów – 3. Brygada Obrony Terytorialnej,



- Wrocław – Akademia Wojsk Lądowych,



- Warszawa – 1. Warszawska Brygada Pancerna.”



Lista kontaktów jest: TUTAJ