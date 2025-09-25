Szkolenia „Trenuj z wojskiem 7" zaczynają się w październiku. Kujawsko-Pomorskie na liście
W cztery kolejne soboty października Ministerstwo Obrony Narodowej i Wojsko Polskie przeprowadzą kolejną edycję projektu otwartych, praktycznych, bezpłatnych szkoleń wojskowych pn. „Trenuj z wojskiem". Kursy także w Kujawsko-Pomorskiem. Lista miejsc w tekście.
8-godzinne szkolenia będą prowadzone przez najlepszych instruktorów wojskowych, którzy wprowadzą uczestników w tematy: strzelania, rzutu granatem, walki wręcz, pierwszej pomocy w warunkach polowych, przetrwania w terenie, schronienia, reagowania na alarmy i wielu innych. Nie zabraknie też części integracyjnej i poczęstunku wojskowego.
Do dyspozycji kursantów będą przedstawiciele wojskowych: pancerniaków, terytorialsów, spadochroniarzy, marynarzy, logistyków, ale także akademii wojskowych, czy wojskowego centrum szkoleniowego.
Projekt będzie trwał od 4 do 25 października. Zapisywać się można przez telefon, komunikator, sms, mejl, osobiście – na wskazane punkty w jednostkach wojskowych. Wystarczy imię, nazwisko, wiek i kontakt. Wojsko zapraszamy chętnych w wieku od 15 do 65 lat z wyłącznie polskim obywatelstwem. Zapewnia: szkolenie, ubezpieczenie, wyżywienie.
Plan szkolenia zakłada nabycie podstawowych umiejętności związanych z bezpieczeństwem i obronnością. W poprzednich sześciu edycjach oraz jednej edycji specjalnej, w szkoleniach wzięło udział ok. 31 tys. Polaków.
4 października:
- Kraków – 6. Brygada Powietrznodesantowa.
11 października:
- Poznań – Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych,
- Bydgoszcz – 1. Brygada Logistyczna.
18 października:
- Toruń – Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia,
- Grupa – Centrum Szkolenia Logistyki,
- Gdynia – Akademia Marynarki Wojennej.
25 października:
- Warszawa – Wojskowa Akademia Techniczna,
- Gliwice – 6. Brygada Powietrznodesantowa,
- Rzeszów – 3. Brygada Obrony Terytorialnej,
- Wrocław – Akademia Wojsk Lądowych,
- Warszawa – 1. Warszawska Brygada Pancerna.”
Lista kontaktów jest: TUTAJ