Policjanci wydobyli z Wisły ciało starszej kobiety. Prokuratura prowadzi dochodzenie [zdjęcia]

2025-09-24, 20:33 Redakcja

Policja pod nadzorem prokuratora ustala okoliczności śmierci starszej kobiety. Zwłoki ok. 70/80-latki wyłowiono z Wisły na pograniczu terenu miasta Chełmna i Świecia.

Zgłoszenie wpłynęło do służb w środę, około godz. 15:30. Jako pierwsi na miejsce przyjechali policjanci, i to oni wydobyli ciało, które dryfowało metr od brzegu.



Dochodzenie ma ustalić tożsamość kobiety, jak i szczegóły dramatycznego zdarzenia: obecność lub brak osób trzecich oraz ich ewentualny udział.