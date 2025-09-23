Wyprzedzał „na trzeciego" na drodze krajowej nr 25, a za nim jechali policjanci [wideo]

2025-09-23, 16:39 Redakcja

Kierujący pojazdem marki Renault, jadąc drogą krajową nr 25, zdecydował się na ryzykowny manewr wyprzedzania.

Sytuacja miała miejsce w minioną niedzielę. - Mężczyzna kierujący pojazdem Renault nie upewnił się, czy ma taką możliwość i rozpoczął wyprzedzanie pojazdu, mimo że z przeciwnego kierunku ruchu nadjeżdżały inne auta – relacjonuje sierż. sztab. Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Całą sytuację obserwowali policjanci ruchu drogowego, którzy jechali tuż za nim.



Kierowca został zatrzymany do kontroli drogowej. - Funkcjonariusze przypomnieli 63-latkowi, że wyprzedzanie - pomimo braku miejsca do bezpiecznego wykonania manewru - jest jednym z najbardziej niebezpiecznych zachowań na drodze. Wymaga to zachowania szczególnej ostrożności oraz upewnienia się, czy przeciwległy pas ruchu jest wolny - mówi policjant.



Kierowca dostał mandat w wysokości 1000 zł.



