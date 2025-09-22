Średniowieczni wojownicy na budowie gazociągu w Borkowie. Archeologiczna sensacja!

2025-09-22, 13:47 Marcin Glapiak/Redakcja

Pod Inowrocławiem natrafiono na groby 24 średniowiecznych wojowników/fot. Katarzyna Alagierska

Pod Inowrocławiem natrafiono na groby 24 średniowiecznych wojowników potężnej postury. Mieli przy sobie broń. To nie wszystko! Na miejscu pracują archeologowie i antropolog.

- W jednym z grobów, przy szkielecie mieszkańca tego grodziska znaleziono ogromny topór - mówi archeolog Katarzyna Alagierska. - Jest to typowa broń, która mogła służyć w walce. Mamy do czynienia z naprawdę rosłymi wojownikami. Przez ostatnich kilka dni współpracowaliśmy na wykopie z panią antropolog Justyną Marchewką, która już od razu, na miejscu określiła nam, że kilka z tych 24 szkieletów, które już mamy odsłonięte, to są naprawdę potężni wojownicy. Prawdopodobnie stanowili obsadę właśnie tego ogrodu w Borkowie. Oprócz grobów wojowników mamy też pochówki kobiece. W grobowcach znaleźliśmy całe spektrum pięknych przedmiotów, ozdób.



Na miejscu znaleziono także groty strzał, oraz zapinki do szat pochodzące z okresu panowania rzymskiego.