Czy przedsiębiorcy powinni się obawiać e- Faktur? Wyjaśniamy w „Rozmowie Dnia" PR PiK

2025-09-22, 08:59  Maciej Wilkowski/Redakcja
Krzysztof Kaszewski/fot. Tomasz Kaźmierski

Krzysztof Kaszewski/fot. Tomasz Kaźmierski

W środę rozpoczną się bezpłatne szkolenia, które mają pomóc przygotować się do wdrożenia obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur. Kto powinien wziąć w nich udział a kto nie musi jeszcze o tym myśleć? Czy to skomplikowany system? M.in. o tym Maciej Wilkowski rozmawiał z gościem „Rozmowy Dnia", Krzysztofem Kaszewskim, naczelnikiem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

Obowiązek wystawiania e-Faktur wejdzie w życie w 2026 roku - na początku dla dużych firm, a potem, od kwietnia, dla pozostałych. Część szkoleń, które mają nauczyć przedsiębiorców poruszania się w meandrach tego systemu już się odbyła na przełomie lipca i sierpnia. Frekwencja była wysoka.
W całym kraju w zajęciach wzięło udział ponad 60 tysięcy przedsiębiorców. A uczyli się między innymi tego, jak nadawać uprawnienia, wystawiać oraz otrzymywać faktury, jak je uwierzytelniać i autoryzować.
Kolejny kurs zaczyna się w środę. Można w nim brać udział stacjonarnie, bądź online.

Pozostałe tematy „Rozmowy Dnia" dotyczyły działalności KAS, która m.in. przejmuje produkty rozprowadzane bez akcyzy, np. papierosy czy alkohol. KAS interweniuje także w przypadku nielegalnego hazardu - chodzi o tzw. automaty, czy wyłudzania podatku VAT. Prowadzi dochodzenia w sprawie śmieci, które nie powinny trafić do Polski lub, jak ostatnio, nielegalnych środków ochrony roślin.

Cała rozmowa do wysłuchania niżej, wcześniejsze zamieszczamy: TUTAJ

PR PiK - „Rozmowa Dnia" z Krzysztofem Kaszewski

