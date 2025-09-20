Budowlańcy świętowali w Bydgoszczy. „To ciekawy zawód, zależy od nas bezpieczeństwo ludzi"

2025-09-20, 11:03 Katarzyna Bogucka/Redakcja

Budowlańcy świętowali w Bydgoszczy/fot. Katarzyna Bogucka

Kierownicy budów, projektanci, specjaliści od nadzoru i ekspertyz świętowali w Bydgoszczy. Były nagrody dla prymusów budownictwa i dla autorów najlepszych prac dyplomowych, a przy okazji - poważne branżowe rozmowy o zawodzie, który jest też misją.

Budowlańcy świętowali w Hali Pomp bydgoskich Wodociągów.



- To nie jest zawód łatwy, ale jest bardzo ciekawy, bo zostawiamy coś po sobie. Jeżdżąc oglądamy to, w czym braliśmy udział. Rzadko który zawód ma tak, że można przez lata oglądać własne realizacje - mówiła Renata Staszak, przewodnicząca rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. - Sprawujemy pieczę nad należytym wykonaniem zawodu, bo reprezentujemy zawód zaufania publicznego - tak, jak lekarz, radca prawny, adwokat. Od nas zależy życie i bezpieczeństwo ludzi, to bardzo ważna rzecz!



Czego życzyć budowlańcom? - Żeby nasze obiekty trwały, cieszyły i żeby się nie zawalały. Żeby się nic z nimi nie działo, żeby były bezpieczne. To jest dla nas najważniejsze - mówiła Renata Staszak.