Ukraina się broni, Białoruś i Rosja skończyły ćwiczenia wojskowe. Podajemy „Wieści ze Wschodu"
Michał Słobodzian: Zacznijmy od cytatu: Oczywiście, nie zdołają uratować ludzi, jeśli nastąpi zmasowany atak" - tak powiedział o naszej obronie przeciwlotniczej w wywiadzie telewizyjnym prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Zastrzegł, że nie jesteśmy w stanie wojny, więc nie mamy takich możliwości, ale minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że te słowa są nieprawdziwe i niepotrzebne. Czy prezydent Ukrainy chciał celowo dolać oliwy do naszej rozgrzanej w ostatnich tygodniach debaty publicznej?
Maciej Jastrzębski: Myślę, że nie. Prezydent Zełenski chciał pokazać i powiedzieć, że Ukraina poprzez swoje doświadczenie jest bardziej niż my przygotowana do prowadzenia działań wojennych, że ludność cywilna, przede wszystkim Ukrainy, patrząc na jej doświadczenia, jest przygotowana na reagowanie, na współdziałanie z wojskiem i służbami obrony cywilnej. My nie mamy tych doświadczeń. I mam taką nadzieję, nie będziemy ich mieli.
Jeżeli przyszłoby nam żyć w stanie wojny, to będziemy musieli się bardzo szybko tego nauczyć, bo jednak w czasie pokoju nauka pewnych nawyków nie jest taka prosta. Dodajmy i to, że Zełenski chce sprzedać produkt, jakim jest ukraińska armia, ukraińskie doświadczenia i ukraiński przemysł zbrojeniowy kooperujący z przemysłem polskim, niemieckim, francuskim, holenderskim i belgijskim.
I to jest też swego rodzaju pokazanie: „my mamy doświadczenie, my wiemy, jak to się robi, my was nauczymy". Myślę, że nie było w tym złośliwości. Jeśli mam ironicznie odnieść się do słów prezydenta Ukrainy, to była w nich pewna megalomania wynikająca z bardzo tragicznych doświadczeń Ukrainy.
Prezydent podał przykład, że zestrzelono 700 z 800 dornów i zaproponował, by polscy żołnierze brali udział w szkoleniach z żołnierzami ukraińskimi. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz zdementował w ostatnich dniach informację, że polscy żołnierze pojadą na Ukrainę. Obecność polskich wojsk w strefie wojny byłaby ryzykowna i trudna do przyjęcia dla opinii publicznej.
Trudno się nie zgodzić z ministrem obrony narodowej, dlatego że myśmy zapowiedzieli jako kraj, że swoich żołnierzy nie wyślemy: ani instruktorów, ani kogokolwiek innego, kto reprezentowałby polską armię.
Mielibyśmy się tam uczyć i zapewne warto się od Ukraińców uczyć, ale pamiętajmy też o jednej istotnej kwestii, czyli o tym, co stało się wtedy, kiedy te ponad 20 dronów rosyjskich przekroczyło granicę Rzeczypospolitej Polskiej. Wykorzystany został ten sprzęt, który jest w gotowości bojowej w okresie pokoju, a nie w okresie wojny.
My, po pierwsze, nie dysponujemy w tej chwili taką gotowością do natychmiastowego wykorzystania tego, co ma bronić naszego nieba w przypadku zagrożenia wojną, czy w czasie wojny - bo nie ma takiej potrzeby.
Po drugie: dlaczego mamy ujawniać ewentualnemu, potencjalnemu przyszłemu wrogowi, który chce na nas napaść, gdzie, co i jak funkcjonuje, i jakim systemami, jakimi wyrzutniami, jakimi karabinami dysponuje polska armia? Oczywiście, to można znaleźć w Internecie, ale to są tylko dane statystyczne, natomiast jak funkcjonują algorytmy w przypadku zagrożenia wojennego - tego przeciwnik wiedzieć nie powinien (...).
Maciej Jastrzębski. Pochodzi z Włocławka i od 37 lat związany jest z Polskim Radiem. Podróżując z mikrofonem po Europie i Azji pracował w kilkudziesięciu stolicach, między innymi w: Brukseli, Rzymie, Paryżu, Madrycie, Londynie, Wiedniu, Tbilisi, Baku, Erewaniu, Bagdadzie i Kabulu. Przez trzy lata był korespondentem w Mińsku na Białorusi, pełniąc jednocześnie obowiązki specjalnego wysłannika Polskiego Radia na Kaukazie. Potem - do czasu wybuchu wojny na Ukrainie - mieszkał też w Moskwie, pracując jako korespondent w Federacji Rosyjskiej. Jest znawcą wschodniej części naszego kontynentu, zwłaszcza Rosji, Ukrainy, Białorusi i Gruzji.