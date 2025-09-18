Ukraina się broni, Białoruś i Rosja skończyły ćwiczenia wojskowe. Podajemy „Wieści ze Wschodu"

2025-09-18, 18:15 Michał Słobodzian/Redakcja

Michał Słobodzian: Zacznijmy od cytatu: Oczywiście, nie zdołają uratować ludzi, jeśli nastąpi zmasowany atak" - tak powiedział o naszej obronie przeciwlotniczej w wywiadzie telewizyjnym prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Zastrzegł, że nie jesteśmy w stanie wojny, więc nie mamy takich możliwości, ale minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że te słowa są nieprawdziwe i niepotrzebne. Czy prezydent Ukrainy chciał celowo dolać oliwy do naszej rozgrzanej w ostatnich tygodniach debaty publicznej?

Maciej Jastrzębski: Myślę, że nie. Prezydent Zełenski chciał pokazać i powiedzieć, że Ukraina poprzez swoje doświadczenie jest bardziej niż my przygotowana do prowadzenia działań wojennych, że ludność cywilna, przede wszystkim Ukrainy, patrząc na jej doświadczenia, jest przygotowana na reagowanie, na współdziałanie z wojskiem i służbami obrony cywilnej. My nie mamy tych doświadczeń. I mam taką nadzieję, nie będziemy ich mieli.

Jeżeli przyszłoby nam żyć w stanie wojny, to będziemy musieli się bardzo szybko tego nauczyć, bo jednak w czasie pokoju nauka pewnych nawyków nie jest taka prosta. Dodajmy i to, że Zełenski chce sprzedać produkt, jakim jest ukraińska armia, ukraińskie doświadczenia i ukraiński przemysł zbrojeniowy kooperujący z przemysłem polskim, niemieckim, francuskim, holenderskim i belgijskim.

I to jest też swego rodzaju pokazanie: „my mamy doświadczenie, my wiemy, jak to się robi, my was nauczymy". Myślę, że nie było w tym złośliwości. Jeśli mam ironicznie odnieść się do słów prezydenta Ukrainy, to była w nich pewna megalomania wynikająca z bardzo tragicznych doświadczeń Ukrainy.



Prezydent podał przykład, że zestrzelono 700 z 800 dornów i zaproponował, by polscy żołnierze brali udział w szkoleniach z żołnierzami ukraińskimi. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz zdementował w ostatnich dniach informację, że polscy żołnierze pojadą na Ukrainę. Obecność polskich wojsk w strefie wojny byłaby ryzykowna i trudna do przyjęcia dla opinii publicznej.

Trudno się nie zgodzić z ministrem obrony narodowej, dlatego że myśmy zapowiedzieli jako kraj, że swoich żołnierzy nie wyślemy: ani instruktorów, ani kogokolwiek innego, kto reprezentowałby polską armię.

Mielibyśmy się tam uczyć i zapewne warto się od Ukraińców uczyć, ale pamiętajmy też o jednej istotnej kwestii, czyli o tym, co stało się wtedy, kiedy te ponad 20 dronów rosyjskich przekroczyło granicę Rzeczypospolitej Polskiej. Wykorzystany został ten sprzęt, który jest w gotowości bojowej w okresie pokoju, a nie w okresie wojny.

My, po pierwsze, nie dysponujemy w tej chwili taką gotowością do natychmiastowego wykorzystania tego, co ma bronić naszego nieba w przypadku zagrożenia wojną, czy w czasie wojny - bo nie ma takiej potrzeby.

Po drugie: dlaczego mamy ujawniać ewentualnemu, potencjalnemu przyszłemu wrogowi, który chce na nas napaść, gdzie, co i jak funkcjonuje, i jakim systemami, jakimi wyrzutniami, jakimi karabinami dysponuje polska armia? Oczywiście, to można znaleźć w Internecie, ale to są tylko dane statystyczne, natomiast jak funkcjonują algorytmy w przypadku zagrożenia wojennego - tego przeciwnik wiedzieć nie powinien (...).



