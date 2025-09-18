„Jutro już możemy nie mieć czasu". O bezpieczeństwie na Konwencie Powiatów w Ostromecku

2025-09-18, 17:27 Redakcja

Konwent Powiatów w Ostromecku/fot. kujawsko-pomorskie.pl

Nadrabianie wieloletnich zaległości w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej o tym m.in. mówiono podczas Konwentu Powiatów. Starostowie spotkali się w pałacu, w podbydgoskim Ostromecku.

Budowanie odporności na zagrożenia to w tej chwili działania priorytetowe.

- Najlepszy czas na to, żeby budować tę odporność był wczoraj. Drugim najlepszym czasem jest dzisiaj, bo jutro już możemy tego czasu nie mieć - tak mówił uczestnik spotkania, pułkownik Peweł Mela.



W Konwencie Powiatów uczestniczył także wojewoda kujawsko-pomorski, Michał Sztybel.



- Jest kilka tematów do omówienia m.in. cyberbezpieczeństwo, kwestie dostosowania wszystkich systemów administracji publicznej: rządowej, samorządowej do szerokich wymogów bezpieczeństwa. Codziennie jesteśmy obiektami rozmaitych ataków, więc te standardy muszą być podnoszone, żeby dane obywateli były bezpieczne. One są bezpieczne, ale widząc zaangażowanie i to, co się dzieje za wschodnią granicą - skąd te ataki są inspirowane, wiemy, że te zabezpieczenia stale muszą być zmieniane. To są ogromne inwestycje (...) - podkreśla Michał Sztybel.



Więcej w relacji Sławy Skibińskiej-Dmitruk.