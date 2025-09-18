Kom. Remigiusz Rakowski w „Rozmowie Dnia": Podczas zderzenia przy dużej prędkości nie mamy szans

Kom. Remigiusz Rakowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. / Fot. Tomasz Kaźmierski
W Kujawsko-Pomorskiem trwa europejska policyjna akcja Roadpol Safety Days. O jej celach i poprawie bezpieczeństwa na drogach z kom. Remigiuszem Rakowskim z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy rozmawiała Adriana Andrzejewska-Kuras.
- Roadpol Safety Days promuje bezpieczne zachowania za kierownicą. Nasze działania w ramach tej akcji są ukierunkowane na wizję zero, czyli zero ofiar śmiertelnych. To trudny cel, ale musimy taki sobie stawiać, ponieważ na drogach wciąż giną ludzie. Chcemy to poprawić - mówi kom. Remigiusz Rakowski z KWP w Bydgoszczy. - Dziś pojawi się na drogach o wiele więcej policjantów. Będziemy zwracali szczególną uwagę na agresywną jazdę kierowców. Apelujemy też, aby ściągnąć nogę z gazu.
Statystyki ofiar śmiertelnych w województwie kujawsko-pomorskim są lepsze niż jeszcze kilka lat temu. Do zera wciąż jednak wiele brakuje.
- Od 15 lat widzimy spadek liczby wypadków i ofiar śmiertelnych - twierdzi policjant. - W 2024 roku w regionie zginęły 124 osoby. To dwa pełne autobusy. To bardzo duża. Za tym kryją się ogromne tragedie ludzkie. Dla porównania w 2007 roku ofiar śmiertelnych było ponad 300.
Jakie są przyczyny wypadków na drogach?
- Lepsza infrastruktura i bezpieczniejsze samochody mają wpływ na większe bezpieczeństwo, ale pamiętajmy, że najsłabszym ogniwem zawsze jest człowiek - uważa gość „Rozmowy Dnia" PR PiK. - Podczas zderzenia przy dużej prędkości nie mamy szans. To właśnie ona jest główną przyczyną wypadków na drogach. Do tego dochodzi jeszcze nieustąpienie pierwszeństwa, nieprawidłowe zachowanie się wobec pieszych oraz nieprawidłowy manewr wyprzedzania.
Wiek również ma znaczenie. Najczęstszymi błędami młodych kierowców, którzy dopiero co zdali egzamin na prawo jazdy, jest nieprzestrzeganie ograniczeń prędkości oraz nieprzewidywanie zachowania innych uczestników ruchu na drodze.
- Mają za to szybki czas reakcji. I nawet jak popełnią błąd, to często są w stanie zareagować w odpowiednim czasie - mówi kom. Remigiusz Rakowski.
Podczas rozmowy pojawił się również temat wypadków z udziałem hulajnóg:
