Młodzież z regionu oddała cześć Sybirakom. „VII Bieg zesłańca" w Toruniu [wideo, zdjęcia]
Tak jak Sybiracy, musieli ciąć drewno i rozpalać ogień. Młodzież z klas mundurowych z kujawsko - pomorskich szkół wzięła udział „VII Biegu zesłańca" na toruńskiej Barbarce.
- Było dobrze, trochę ciężko, ale później poszło już górki - mówili uczniowie VIII LO w Bydgoszczy.
Jan Myrcha, prezes toruńskiego oddziału Związku Sybiraków, w młodzieży widzi przyszłość. - W kim ma pozostać pamięć o zesłaniach, o tragediach narodowych? Tylko w młodzieży. Oni będą kontynuować te tradycje.
- Czasy były na pewno ciężkie i te wspomnienia też. Trudno było żyć bez kultury, bez wiary, bez języka, szczególnie w stalinowskich czasach - mówili Ludmiła Ośnicka i Anat Taterski.
- Udało im się przetrwać, mimo tak ciężkich warunków. Pamięć o Sybirakach jest trochę zamazana przez historię, była często cenzurowana - mówili uczniowie z Technikum Mundurowego i Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu.
- Głównym celem tych działań jest także pokazanie, że część tych osób jeszcze żyje, jest wśród nas i należy o nich zadbać - mówiła Magdalena Niżnik, dyrektor Technikum Mundurowego.
Oficjalne uroczystości w Toruniu odbędą się w piątek (19 września) na terenie VI Liceum przy pomniku upamiętniającym zesłania Polaków na Sybir.
PROGRAM
- godz.10.00 - msza św. w Kościele pw. Chrystusa Króla przy ul. Bażyńskich 19, 87-100 Toruń w intencji zmarłych i pomordowanych Sybiraków
- godz.11.30 - uroczystości przy pomniku na terenie VI Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru, ul Wojska Polskiego 47a
Światowy Dzień Sybiraka obchodzony jest 17 września. Data nie jest przypadkowa. Podczas II wojny światowej 17 września 1939 roku sowiecka Rosja napadła na Polskę. Od 1940 roku na Sybir mogło być wywiezionych nawet półtora miliona Polaków.