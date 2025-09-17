Młodzież z regionu oddała cześć Sybirakom. „VII Bieg zesłańca" w Toruniu [wideo, zdjęcia]

2025-09-17, 21:20 Michał Zaręba/Redakcja

Tak jak Sybiracy, musieli ciąć drewno i rozpalać ogień. Młodzież z klas mundurowych z kujawsko - pomorskich szkół wzięła udział „VII Biegu zesłańca" na toruńskiej Barbarce/fot. Michał Zaręba

- Było dobrze, trochę ciężko, ale później poszło już górki - mówili uczniowie VIII LO w Bydgoszczy.



Jan Myrcha, prezes toruńskiego oddziału Związku Sybiraków, w młodzieży widzi przyszłość. - W kim ma pozostać pamięć o zesłaniach, o tragediach narodowych? Tylko w młodzieży. Oni będą kontynuować te tradycje.



- Czasy były na pewno ciężkie i te wspomnienia też. Trudno było żyć bez kultury, bez wiary, bez języka, szczególnie w stalinowskich czasach - mówili Ludmiła Ośnicka i Anat Taterski.



- Udało im się przetrwać, mimo tak ciężkich warunków. Pamięć o Sybirakach jest trochę zamazana przez historię, była często cenzurowana - mówili uczniowie z Technikum Mundurowego i Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu.



- Głównym celem tych działań jest także pokazanie, że część tych osób jeszcze żyje, jest wśród nas i należy o nich zadbać - mówiła Magdalena Niżnik, dyrektor Technikum Mundurowego.



Oficjalne uroczystości w Toruniu odbędą się w piątek (19 września) na terenie VI Liceum przy pomniku upamiętniającym zesłania Polaków na Sybir.





PROGRAM



godz.10.00 - msza św. w Kościele pw. Chrystusa Króla przy ul. Bażyńskich 19, 87-100 Toruń w intencji zmarłych i pomordowanych Sybiraków

godz.11.30 - uroczystości przy pomniku na terenie VI Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru, ul Wojska Polskiego 47a

- przywitanie gości ;

- wystąpienia okolicznościowe;

- wręczenie odznaczeń związkowych;

- podsumowanie zawodów „VI Biegu Zesłańca”

- złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem „Sybiraka”

- spotkanie pokoleń - zwiedzanie wystawy „Sybiracy wczoraj i dziś”