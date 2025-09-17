Kwiaty, modlitwa i jedzenie inspirowane kuchnią wojenną. Obchody 86. rocznicy agresji ZSRR na Polskę

2025-09-17, 11:37 Natasza Trzebuchowska

Obchody Światowego Dnia Sybiraka w Toruniu w 2024 roku/fot. Archiwum

W regionie odbędą się dziś obchody 86. rocznicy agresji ZSRR na Polskę oraz Światowego Dnia Sybiraka. W uroczystościach wezmą udział kombatanci, członkowie Związku Sybiraków, przedstawiciele władz samorządowych, a także mieszkańcy i harcerze.

Manifestacja patriotyczna, oficjalny apel i marsz Sybiraków na bydgoskim Starym Rynku upamiętnią tragiczne zdarzenia, do których doszło na skutek sowieckiej agresji. Uroczystość rozpocznie Msza święta w katedrze o godz. 12:00. Na koniec - pod pomnikiem Walki i Męczeństwa - zostaną złożone kwiaty.



We Włocławku władze miasta, reprezentanci służb i organizacji społecznych wezmą udział w obchodach rocznicy w parku im. Władysława Łokietka. Tam po wystąpieniu prezydenta Włocławka, pod pomnikiem żołnierzy Armii Krajowej zostaną złożone wieńce w hołdzie dla tych, którzy zginęli po 1939 roku.



Uroczystość patriotyczna w Inowrocławiu rozpocznie się w południe – po Mszy świętej, przy pomniku Obrońców Inowrocławia w al. Henryka Sienkiewicza.



Z kolei w Muzeum Ziemi Szubińskiej, oprócz części oficjalnej, będzie można dziś usłyszeć wykład o jedzeniu w czasie wojny i obejrzeć wystawę zrealizowaną w ramach związanego z II wojną światową projektu „Wielka historia w małym mieście”. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 17:00. Dla uczestników przewidziany jest poczęstunek inspirowany kuchnią wojenną.