Prof. Magdalena Mateja o dezinformacji. „Spanikowanym społeczeństwem łatwiej manipulować" [Rozmowa Dnia]

- Gdy rozum śpi, budzą się demony. Naszym przeciwnikom chodzi o wzbudzenie w nas strachu - mówiła w „Rozmowie Dnia" PR PiK profesor Magdalena Mateja, medioznawca z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

- Spanikowanym społeczeństwem łatwiej manipulować i zarządzać. Taki jest cel naszych przeciwników - mówiła prof. Magdalena Mateja. Medioznawczyni oceniła, że skala dezinformacji po rosyjskim ataku z udziałem dronów miała nas - z jednej strony zastraszyć, z drugiej sprawić, że wyłączymy krytyczne myślenie i będziemy bardziej podatni na kolejne manipulacje.



Profesor Mateja radziła w „Rozmowie Dnia”, w jaki sposób możemy rozpoznać dezinformację. - Ma dwie istotne cechy – pierwsza to negatywizm, podważanie wiary na przykład w instytucje, w sprawczość państwa, w skuteczność rządu. Druga cecha to z kolei emocjonalność komunikatu - taka właściwość, która powoduje wewnętrzne rozedrganie u odbiorcy. To, co negatywne i to, co emocjonalne łatwiej „wchodzi nam do głowy”. Na dłużej tam zostaje i odzywa się przy różnych okazjach. To są dwie cechy, na które warto zwrócić uwagę. (...)



Korzystając z sieci warto sprawdzać źródła i zachować czujność przy przekazywaniu informacji.



Cała rozmowa poniżej.

