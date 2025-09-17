Prof. Magdalena Mateja o dezinformacji. „Spanikowanym społeczeństwem łatwiej manipulować" [Rozmowa Dnia]

2025-09-17, 08:58  Michał Słobodzian/Redakcja
Prof. Magdalena Mateja w studiu Polskiego Radia PiK/fot. Radosław Łączkowski

Prof. Magdalena Mateja w studiu Polskiego Radia PiK/fot. Radosław Łączkowski

- Gdy rozum śpi, budzą się demony. Naszym przeciwnikom chodzi o wzbudzenie w nas strachu - mówiła w „Rozmowie Dnia" PR PiK profesor Magdalena Mateja, medioznawca z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

- Spanikowanym społeczeństwem łatwiej manipulować i zarządzać. Taki jest cel naszych przeciwników - mówiła prof. Magdalena Mateja. Medioznawczyni oceniła, że skala dezinformacji po rosyjskim ataku z udziałem dronów miała nas - z jednej strony zastraszyć, z drugiej sprawić, że wyłączymy krytyczne myślenie i będziemy bardziej podatni na kolejne manipulacje.

Profesor Mateja radziła w „Rozmowie Dnia”, w jaki sposób możemy rozpoznać dezinformację. - Ma dwie istotne cechy – pierwsza to negatywizm, podważanie wiary na przykład w instytucje, w sprawczość państwa, w skuteczność rządu. Druga cecha to z kolei emocjonalność komunikatu - taka właściwość, która powoduje wewnętrzne rozedrganie u odbiorcy. To, co negatywne i to, co emocjonalne łatwiej „wchodzi nam do głowy”. Na dłużej tam zostaje i odzywa się przy różnych okazjach. To są dwie cechy, na które warto zwrócić uwagę. (...)

Korzystając z sieci warto sprawdzać źródła i zachować czujność przy przekazywaniu informacji.

Cała rozmowa poniżej.
PR PiK - Rozmowa Dnia - prof. Magdalena Mateja

Prof. Magdalena Mateja i dziennikarz PR PiK Michał Słobodzian w studiu Polskiego Radia PiK/fot. Radosław Łączkowski

