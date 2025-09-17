Ewakuacja ludzi, budowa przesłony. Ćwiczenia „Wysoka Fala 25" w regionie, jest tam PR PiK

2025-09-17, 09:40 Damian Klich/Redakcja

Z powodu ćwiczeń możliwe są utrudnienia w ruchu na terenie Ciechocinka

Ćwiczenia przeciwpowodziowe „Wysoka Fala 25" odbędą się w środę na terenie gmin Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek i Raciążek. W planie jest m.in. ewakuacja ludności i użycie syren ostrzegawczych.

Zaplanowano także budowę mobilnej przesłony przeciwpowodziowej i zabezpieczanie wałów oraz praktyczne wykorzystanie sprzętu przeciwpowodziowego. Współpracować ze sobą będą Wojska Obrony Terytorialnej, Straż Pożarna, policja, Wody Polskie oraz administracja rządowa i samorządowa.



Cel ćwiczeń to doskonalenie współdziałania służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców w przypadku zagrożenia powodziowego. Główne działania będą prowadzone: w obrębie Kępy Dzikowskiej w Ciechocinku, przy przepompowni na Słońsku Dolnym i w Wołuszewie.



Z powodu ćwiczeń możliwe są utrudnienia w ruchu na terenie Ciechocinka. Zamknięte będą ulice Słońsk Górny, Traugutta i Solna. Na miejscu jest wóz transmisyjny Polskiego Radia PiK. Od 9:00 będziemy relacjonować to wydarzenie.