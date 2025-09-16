Dr Piotr Majewski w „Rozmowie Dnia": Gwarancją najbezpieczniejszej formy oszczędzania nadal jest bank

2025-09-16, 09:02 Adriana Andrzejewska-Kuras / Redakcja

Dr Piotr Majewski, gość „Rozmowy Dnia" Polskiego Radia PiK. / Fot. Zdzisław Nawrat.

Polska jest na niechlubnym 3. od końca miejscu, jeśli chodzi o stopę oszczędności. Z danych Eurostatu wynika, że Polacy są w stanie zaoszczędzić zaledwie 2 proc. swoich dochodów.

- Nie musimy się tym aż tak bardzo smucić. Badanie mogą nie obejmować pewnego rodzaju oszczędzania. Poza tym jesteśmy dość przekorni i nie zawsze do wszystkiego się przyznajemy - twierdzi dr n. ekon. Piotr Majewski z WSB Merito. - Z innych badań wynika, że Polacy są jednymi z najbogatszych, bo posiadają mieszkania na własność. One są oczywiście zakupione na kredyt, ale przecież częściowo już spłacony. Dysponujemy więc kapitałem, który nie jest w badaniach ukazywany jako oszczędność.



Zdaniem Piotr Majewskiego - dla zwykłego człowieka bez wiedzy ekonomicznej - oszczędzanie jest obecnie dość trudne. Powód? Dawne sposoby nie przynoszą już efektu. Kiedyś np. opłacało się zakładać w banku lokaty, dziś taka forma oszczędzania nie jest już tak efektywna.



- Gwarancją najbezpieczniejszej formy oszczędzania nadal jest bank. Dzięki temu w ogarniętej wojną Ukrainie nikt nie stracił swoich pieniędzy. Sektor bankowy jest bardzo dobrze przygotowany na wypadek różnych okoliczności - uważa ekonomista. - Warto podkreślić, że jedynym systemem, który nie przestał działać jest Elixir - elektroniczny system rozliczeń międzybankowych. W ciągu 30 lat jeszcze nie zdarzyło się, aby komuś nie doszedł przelew.





Cała „Rozmowa Dnia" do wysłuchania poniżej.

Więcej naszych „Rozmów Dnia" TUTAJ.