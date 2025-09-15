„Tryt" jest szkolony do działania w czasie wybuchów i pływania w szybkich motorówkach [zdjęcia]

2025-09-15, 10:57  Redakcja
Szkolenie „Tryta" potrwa sześć miesięcy/fot. materiały policji

Szkolenie „Tryta" potrwa sześć miesięcy/fot. materiały policji

Owczarek belgijski „Tryt” to pierwszy w naszym województwie pies do działań bojowych. Szkolenie zwierzęcia i jego przewodnika trwa w Sułkowicach.

Zarówno przewodnik psa bojowego - policjant pododdziału kontrterrorystycznego policji w Bydgoszczy, jak i jego czworonożny partner „Tryt”, odbywają aktualnie szkolenie w Zakładzie Kynologii Policyjnej.

- Policyjny pies bojowy szkolony jest do pracy bez kagańca, by mógł bronić policjanta i działać w warunkach zagrożenia – tłumaczy mł. insp. Monika Chlebicz, rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. - W trakcie szkolenia - razem ze swoim przewodnikiem - uczy się działania w czasie wybuchów, pływania w szybkich policyjnych motorówkach, a w razie potrzeby wyskakiwania z nich „w biegu” - zarówno do wody, jak i na inną łódź, czy obiekt.

Szkolenie obejmuje także działanie na bardzo dużych wysokościach, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, a nawet udział w lotach policyjnych śmigłowców i kształcenie umiejętności wspólnego desantu na linie z maszyny, wraz z przewodnikiem.

To pierwszy taki pies w kujawsko-pomorskim pododdziale kontrterrorystycznym. Jego szkolenie trwać będzie 6 miesięcy, zakończenie planowane jest na koniec tego roku.

Szkolenie „Tryta" potrwa sześć miesięcy/fot. materiały policji Szkolenie „Tryta" potrwa sześć miesięcy/fot. materiały policji Szkolenie „Tryta" potrwa sześć miesięcy/fot. materiały policji Szkolenie „Tryta" potrwa sześć miesięcy/fot. materiały policji Szkolenie „Tryta" potrwa sześć miesięcy/fot. materiały policji Szkolenie „Tryta" potrwa sześć miesięcy/fot. materiały policji Szkolenie „Tryta" potrwa sześć miesięcy/fot. materiały policji Szkolenie „Tryta" potrwa sześć miesięcy/fot. materiały policji Szkolenie „Tryta" potrwa sześć miesięcy/fot. materiały policji Szkolenie „Tryta" potrwa sześć miesięcy/fot. materiały policji Szkolenie „Tryta" potrwa sześć miesięcy/fot. materiały policji Szkolenie „Tryta" potrwa sześć miesięcy/fot. materiały policji

Region

Wiceszef MSWiA w Grudziądzu: Są pieniądze na budowę schronów i miejsc schronienia

Wiceszef MSWiA w Grudziądzu: Są pieniądze na budowę schronów i miejsc schronienia

2025-09-15, 14:02
Ekspert ds. bezpieczeństwa: Incydentów ze strony Rosji będzie coraz więcej [Rozmowa Dnia]

Ekspert ds. bezpieczeństwa: Incydentów ze strony Rosji będzie coraz więcej [Rozmowa Dnia]

2025-09-15, 09:01
Toruń. Zajezdnia tramwajowa otworzyła swoje drzwi dla zwiedzających [zdjęcia]

Toruń. Zajezdnia tramwajowa otworzyła swoje drzwi dla zwiedzających [zdjęcia]

2025-09-15, 07:50
Tomasz Makowski zwyciężył w Wojewódzkim Konkursie Orki [wyniki]

Tomasz Makowski zwyciężył w Wojewódzkim Konkursie Orki [wyniki]

2025-09-15, 06:50
Ponad 130 osób na starcie 4. Biegu Feniksa w Świeciu [zdjęcia]

Ponad 130 osób na starcie 4. Biegu Feniksa w Świeciu [zdjęcia]

2025-09-14, 21:32
Chełmińscy strażacy walczą z plamą oleju na DK 91

Chełmińscy strażacy walczą z plamą oleju na DK 91

2025-09-14, 21:06
Cuda Polski 2025. Trzy miejsca w Kujawsko-Pomorskiem walczą o laury

Cuda Polski 2025. Trzy miejsca w Kujawsko-Pomorskiem walczą o laury

2025-09-14, 19:24
Trzeci w ciągu kilku godzin wypadek na A1. Na DK 10 również utrudnienia

Trzeci w ciągu kilku godzin wypadek na A1. Na DK 10 również utrudnienia

2025-09-14, 18:02
Poznajcie Shelly i jej córkę Peanut. To bohaterki kolejnego odcinka cyklu Zooreporter w PR PiK

Poznajcie Shelly i jej córkę Peanut. To bohaterki kolejnego odcinka cyklu „Zooreporter" w PR PiK

2025-09-14, 17:23

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę