„Tryt" jest szkolony do działania w czasie wybuchów i pływania w szybkich motorówkach [zdjęcia]

2025-09-15, 10:57 Redakcja

Szkolenie „Tryta" potrwa sześć miesięcy/fot. materiały policji

Owczarek belgijski „Tryt” to pierwszy w naszym województwie pies do działań bojowych. Szkolenie zwierzęcia i jego przewodnika trwa w Sułkowicach.

Zarówno przewodnik psa bojowego - policjant pododdziału kontrterrorystycznego policji w Bydgoszczy, jak i jego czworonożny partner „Tryt”, odbywają aktualnie szkolenie w Zakładzie Kynologii Policyjnej.



- Policyjny pies bojowy szkolony jest do pracy bez kagańca, by mógł bronić policjanta i działać w warunkach zagrożenia – tłumaczy mł. insp. Monika Chlebicz, rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. - W trakcie szkolenia - razem ze swoim przewodnikiem - uczy się działania w czasie wybuchów, pływania w szybkich policyjnych motorówkach, a w razie potrzeby wyskakiwania z nich „w biegu” - zarówno do wody, jak i na inną łódź, czy obiekt.



Szkolenie obejmuje także działanie na bardzo dużych wysokościach, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, a nawet udział w lotach policyjnych śmigłowców i kształcenie umiejętności wspólnego desantu na linie z maszyny, wraz z przewodnikiem.



To pierwszy taki pies w kujawsko-pomorskim pododdziale kontrterrorystycznym. Jego szkolenie trwać będzie 6 miesięcy, zakończenie planowane jest na koniec tego roku.