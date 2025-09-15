Tomasz Makowski zwyciężył w Wojewódzkim Konkursie Orki

2025-09-15, 06:50  Marcin Glapiak / Redakcja
Tak wyglądały zawody w Podgórzynie. / Fot. Marcin Glapiak

Tak wyglądały zawody w Podgórzynie. / Fot. Marcin Glapiak

Imprezę zorganizowano w Podgórzynie pod Żninem. Na polu liczyło się doświadczenie i precyzja.

- Uważam, że warunki były optymalne do orania. Zawsze trzeba bardzo indywidualnie podejść do maszyny, którą otrzymujemy - mówi Tomasz Makowski z powiatu aleksandrowskiego, który został zwycięzcą tegorocznego konkursu. - Chwila zaznajomienia się ze sprzętem, cztery przejazdy kontrolne. Jestem zadowolony ze swojej orki.

- Konkurs nie był wyrównany. Parę osób nie do końca poradziło sobie z zadaniem - twierdzi sędzia zawodów dr Mariusz Piekarczyk z Politechniki Bydgoskiej.

Konkurs zorganizowała Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza.

