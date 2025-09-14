Ponad 130 osób na starcie 4. Biegu Feniksa w Świeciu [zdjęcia]

2025-09-14, 21:32 Marcin Doliński / Redakcja

Start 4. Biegu Feniksa w Świeciu. / Fot. Marcin Doliński

Impreza odbyła się na terenach Wojewódzkiego Szpitala Zdrowia Psychicznego. Promowała zdrowy tryb życia i zdrowie psychiczne.

- To super inicjatywa, którą popieramy. Dlatego tutaj jesteśmy - mówili uczestnicy wydarzenia naszemu reporterowi. - Wcześniej cztery razy przebiegłem 5 km, aby sprawdzić czy dam radę. Okazało się, że tak. I lecę.



Oprócz zawodów, na terenie szpitala odbył się piknik zdrowotny.



- Chcemy tym biegiem pokazać, że można połączyć zdrowie psychiczne ze zdrowiem fizycznym - mówi Dariusz Rutkowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zdrowia Psychicznego.



Więcej w relacji poniżej.

