Ponad 130 osób na starcie 4. Biegu Feniksa w Świeciu [zdjęcia]
Impreza odbyła się na terenach Wojewódzkiego Szpitala Zdrowia Psychicznego. Promowała zdrowy tryb życia i zdrowie psychiczne.
- To super inicjatywa, którą popieramy. Dlatego tutaj jesteśmy - mówili uczestnicy wydarzenia naszemu reporterowi. - Wcześniej cztery razy przebiegłem 5 km, aby sprawdzić czy dam radę. Okazało się, że tak. I lecę.
Oprócz zawodów, na terenie szpitala odbył się piknik zdrowotny.
- Chcemy tym biegiem pokazać, że można połączyć zdrowie psychiczne ze zdrowiem fizycznym - mówi Dariusz Rutkowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zdrowia Psychicznego.
Więcej w relacji poniżej.