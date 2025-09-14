Ponad 130 osób na starcie 4. Biegu Feniksa w Świeciu [zdjęcia]

2025-09-14, 21:32  Marcin Doliński / Redakcja
Start 4. Biegu Feniksa w Świeciu. / Fot. Marcin Doliński

Start 4. Biegu Feniksa w Świeciu. / Fot. Marcin Doliński

Impreza odbyła się na terenach Wojewódzkiego Szpitala Zdrowia Psychicznego. Promowała zdrowy tryb życia i zdrowie psychiczne.

- To super inicjatywa, którą popieramy. Dlatego tutaj jesteśmy - mówili uczestnicy wydarzenia naszemu reporterowi. - Wcześniej cztery razy przebiegłem 5 km, aby sprawdzić czy dam radę. Okazało się, że tak. I lecę.

Oprócz zawodów, na terenie szpitala odbył się piknik zdrowotny.

- Chcemy tym biegiem pokazać, że można połączyć zdrowie psychiczne ze zdrowiem fizycznym - mówi Dariusz Rutkowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zdrowia Psychicznego.

Więcej w relacji poniżej.

Relacja Marcina Dolińskiego

Świecie nad Wisłą

Region

Chełmińscy strażacy walczą z plamą oleju na DK 91

Chełmińscy strażacy walczą z plamą oleju na DK 91

2025-09-14, 21:06
Cuda Polski 2025. Trzy miejsca w Kujawsko-Pomorskiem walczą o laury

Cuda Polski 2025. Trzy miejsca w Kujawsko-Pomorskiem walczą o laury

2025-09-14, 19:24
Trzeci w ciągu kilku godzin wypadek na A1. Na DK 10 również utrudnienia

Trzeci w ciągu kilku godzin wypadek na A1. Na DK 10 również utrudnienia

2025-09-14, 18:02
Poznajcie Shelly i jej córkę Peanut. To bohaterki kolejnego odcinka cyklu Zooreporter w PR PiK

Poznajcie Shelly i jej córkę Peanut. To bohaterki kolejnego odcinka cyklu „Zooreporter" w PR PiK

2025-09-14, 17:23
Kumulacja wypadków w Kujawsko-Pomorskiem. Ucierpiało pięć osób, w tym małe dziecko

Kumulacja wypadków w Kujawsko-Pomorskiem. Ucierpiało pięć osób, w tym małe dziecko

2025-09-14, 15:24
W Dzikowie gotowali kluski spod cyca. Podpowiadamy, jak je zrobić

W Dzikowie gotowali „kluski spod cyca". Podpowiadamy, jak je zrobić

2025-09-14, 14:02
Najładniejszy wieniec dożynkowy w Polsce powstał w Kujawsko-Pomorskiem

Najładniejszy wieniec dożynkowy w Polsce powstał w Kujawsko-Pomorskiem!

2025-09-13, 22:42
Zakończenie drugiej edycji projektu Wakacje z Wojskiem. Ponad 60 ochotników złożyło przysięgę

Zakończenie drugiej edycji projektu „Wakacje z Wojskiem”. Ponad 60 ochotników złożyło przysięgę

2025-09-13, 21:48
Festiwal Podróżnicy w Bydgoszczy. Kto odebrał statuetki im. Tonyego Halika

Festiwal „Podróżnicy” w Bydgoszczy. Kto odebrał statuetki im. Tony’ego Halika?

2025-09-13, 21:02

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę