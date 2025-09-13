Zakończenie drugiej edycji projektu „Wakacje z Wojskiem”. Ponad 60 ochotników złożyło przysięgę

2025-09-13, 21:48  Robert Duliński/Redakcja
W toruńskim Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedziało 63 ochotników/fot.: Facebook, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema

W toruńskim Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedziało 63 ochotników/fot.: Facebook, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema

Uroczystą przysięgą wojskową zakończyła się druga edycja projektu „Wakacje z Wojskiem” w ramach VII turnusu dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. W toruńskim Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedziało 63 ochotników.

Kapitan Krzysztof Jasiński, dowódca pierwszej kompanii szkolnej powiedział, że szkolenie nowych żołnierzy trwało 27 dni, podczas których skupiano się na treningu strzeleckim, znajomości budowy i zasady działania broni poprzez wykonywanie działań ogniowych oraz zajęcia z taktyki prowadzone zarówno dniem, jak i nocą. Żołnierze spędzili również wiele godzin na placu apelowym, by zaprezentować się w jak najlepszy sposób przed swoimi rodzinami i znajomymi.

– Było dość ciężko, bo wymagało przede wszystkim przedstawienia się z życia cywilnego do pełnego życia wojskowego, ale było pełne nowych doświadczeń. Taktyka, strzelanie, musztra i dyscyplina, to nauczyło mnie radzić sobie w trudniejszych warunkach. Wszyscy jako jedna wielka pięść, bo zawsze nasz kapral nam powtarzał, że jesteśmy pięścią. Wszyscy sobie radzili. To na pewno nie jest służba dla każdego. Parę osób zrezygnowało, ale mam wrażenie, że ci, którzy dotrwali, będą dobrymi żołnierzami – opowiadała o swoich wrażeniach szeregowy Maja Kapusta.

Relacja Roberta Dulińskiego

Toruń
W toruńskim Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedziało 63 ochotników/fot.: Facebook, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema

Region

Najładniejszy wieniec dożynkowy w Polsce powstał w Kujawsko-Pomorskiem

Najładniejszy wieniec dożynkowy w Polsce powstał w Kujawsko-Pomorskiem!

2025-09-13, 22:42
Festiwal Podróżnicy w Bydgoszczy. Kapitułą wręczyła statuetki im. Tonyego Halika

Festiwal Podróżnicy w Bydgoszczy. Kapitułą wręczyła statuetki im. Tony’ego Halika

2025-09-13, 21:02
Kolejny sukces Michała Słobodziana. Reportażysta PR PiK zajął 2. miejsce w konkursie Audionomia Award

Kolejny sukces Michała Słobodziana. Reportażysta PR PiK zajął 2. miejsce w konkursie „Audionomia Award”

2025-09-13, 20:00
Wspominali studenckie lata i po długiej przerwie stanęli ramię w ramię. XVIII Zjazd Absolwentów UMK

Wspominali studenckie lata i po długiej przerwie stanęli ramię w ramię. XVIII Zjazd Absolwentów UMK

2025-09-13, 18:26
Jak zmieniły się góry i co motywuje himalaistów W Bydgoszczy trwa XV Festiwal Podróżnicy

Jak zmieniły się góry i co motywuje himalaistów? W Bydgoszczy trwa XV Festiwal Podróżnicy

2025-09-13, 13:11
Meteorolodzy ostrzegają: burze i silny deszcz w kilku powiatach regionu

Meteorolodzy ostrzegają: burze i silny deszcz w kilku powiatach regionu

2025-09-13, 12:08
Wypadek w Łochowicach. Droga powiatowa była zablokowana

Wypadek w Łochowicach. Droga powiatowa była zablokowana

2025-09-13, 12:01
Kujawsko-pomorscy uczniowie wśród laureatów konkursu IPN - Silni Polską

Kujawsko-pomorscy uczniowie wśród laureatów konkursu IPN - „Silni Polską!"

2025-09-13, 08:00
Polski Czerwony Krzyż po raz 25. zaprosił na finał akcji Wyprawka dla Żaka [wideo, zdjęcia]

Polski Czerwony Krzyż po raz 25. zaprosił na finał akcji „Wyprawka dla Żaka" [wideo, zdjęcia]

2025-09-12, 20:39

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę