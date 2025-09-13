Zakończenie drugiej edycji projektu „Wakacje z Wojskiem”. Ponad 60 ochotników złożyło przysięgę

2025-09-13, 21:48 Robert Duliński/Redakcja

W toruńskim Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedziało 63 ochotników/fot.: Facebook, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema

Uroczystą przysięgą wojskową zakończyła się druga edycja projektu „Wakacje z Wojskiem” w ramach VII turnusu dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. W toruńskim Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedziało 63 ochotników.

Kapitan Krzysztof Jasiński, dowódca pierwszej kompanii szkolnej powiedział, że szkolenie nowych żołnierzy trwało 27 dni, podczas których skupiano się na treningu strzeleckim, znajomości budowy i zasady działania broni poprzez wykonywanie działań ogniowych oraz zajęcia z taktyki prowadzone zarówno dniem, jak i nocą. Żołnierze spędzili również wiele godzin na placu apelowym, by zaprezentować się w jak najlepszy sposób przed swoimi rodzinami i znajomymi.



– Było dość ciężko, bo wymagało przede wszystkim przedstawienia się z życia cywilnego do pełnego życia wojskowego, ale było pełne nowych doświadczeń. Taktyka, strzelanie, musztra i dyscyplina, to nauczyło mnie radzić sobie w trudniejszych warunkach. Wszyscy jako jedna wielka pięść, bo zawsze nasz kapral nam powtarzał, że jesteśmy pięścią. Wszyscy sobie radzili. To na pewno nie jest służba dla każdego. Parę osób zrezygnowało, ale mam wrażenie, że ci, którzy dotrwali, będą dobrymi żołnierzami – opowiadała o swoich wrażeniach szeregowy Maja Kapusta.