„Poczuli" dachowania auta i zderzenie. Światowy Dzień Pierwszej Pomocy w Potulicach [zdjęcia]
Pokazy, ćwiczenia, symulacje - wszystko po to, by młodzież wiedziała, jak działać w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Na stadionie w Potulicach odbył się Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. Uczniowie z okolicznych szkół mogli doświadczyć dachowania w specjalnym symulatorze, czy ratować fantomy.
Podczas profilaktycznego pikniku, uczestnicy, głównie młodzież, dowiedzieli się w praktyce m.in., na jakiej zasadzie działają pasy w samochodzie. - One faktycznie ratują życie w czasie wypadku. Trzeba też odpowiednio zabezpieczyć lub pochować różnie przedmioty przewożone w aucie, żeby nie latały po całym samochodzie.
Ten stan „nieładu" w kabinie doskonałe obrazowało chociażby doświadczenie z piłeczkami.
Okazało się też, że resuscytacja, czyli masaż serca plus sztuczne oddychanie, jest bardzo wyczerpująca. - Najlepiej mieć koło siebie drugą osobę, jako wsparcie.
Światowy Dzień Pierwszej Pomocy odbywa się w Potulicach po raz trzeci. Zakończył się o godzinie 13:00. Organizatorem jest Zakład Karny w Potulicach.
Więcej w relacji Damiana Klicha.