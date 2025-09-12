„Poczuli" dachowania auta i zderzenie. Światowy Dzień Pierwszej Pomocy w Potulicach [zdjęcia]

2025-09-12, 16:17 Damian Klich/Redakcja

Na stadionie w Potulicach odbył się Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. Setki uczniów z okolicznych szkół mogły doświadczyć dachowania w specjalnym symulatorze, czy ratować fantomy/fot. Damian Klich

Pokazy, ćwiczenia, symulacje - wszystko po to, by młodzież wiedziała, jak działać w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Na stadionie w Potulicach odbył się Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. Uczniowie z okolicznych szkół mogli doświadczyć dachowania w specjalnym symulatorze, czy ratować fantomy.

Podczas profilaktycznego pikniku, uczestnicy, głównie młodzież, dowiedzieli się w praktyce m.in., na jakiej zasadzie działają pasy w samochodzie. - One faktycznie ratują życie w czasie wypadku. Trzeba też odpowiednio zabezpieczyć lub pochować różnie przedmioty przewożone w aucie, żeby nie latały po całym samochodzie.

Ten stan „nieładu" w kabinie doskonałe obrazowało chociażby doświadczenie z piłeczkami.



Okazało się też, że resuscytacja, czyli masaż serca plus sztuczne oddychanie, jest bardzo wyczerpująca. - Najlepiej mieć koło siebie drugą osobę, jako wsparcie.



Światowy Dzień Pierwszej Pomocy odbywa się w Potulicach po raz trzeci. Zakończył się o godzinie 13:00. Organizatorem jest Zakład Karny w Potulicach.



Więcej w relacji Damiana Klicha.