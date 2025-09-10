Po nalocie rosyjskich dronów wojsko zadziałało właściwie. Gen. Roman Polko w „Rozmowie Dnia"

2025-09-10, 09:00 Marcin Kupczyk/Redakcja

Generał Roman Polko/fot. prezydent.pl/archiwum

- Cały czas mamy do czynienia z wojną hybrydową. Objawia się ona przez różnego rodzaju prowokacje. Kolejny raz wykorzystano drony. Jedyna zmiana to większa liczba dronów. To skutek braku reakcji na wcześniejsze naruszenia polskiej granicy powietrznej - ocenił gen. Roman Polko, gość „Rozmowy Dnia" Polskiego Radia PiK, były dowódca jednostki GROM, były szef BBN, dowódca wielu wojskowych misji zagranicznych.

- W końcu polski system obrony powietrznej zadziałał i wreszcie dyżurny dowódca obrony powietrznej podjął decyzję o zwalczaniu tych środków napadu powietrznego, a nie czekał na jakieś wytyczne polityczne, czy inne - mówi gen. Roman Polko w „Rozmowie Dnia".

- Mam nadzieję, że procedury pozwalają wreszcie działać w sposób właściwy i skuteczny. Nie należy wpadać w panikę. To, co się dzieje, dzieje się przez cały czas. Nie ma co nakręcać spirali strachu. Nasza panika byłaby na rękę Kremlowi.



Jak podkreśla gen. Polko, Polska faktycznie dopiero buduje system obrony powietrznej.

- Myślę, że po tym, co się stało, po pierwsze: będzie zgoda na to, by obrona granic była prowadzona w jakimś szerszym pasie, na przykład także nad terytorium Ukrainy, by dać czas naszym systemom. Jestem przekonany, że nasi NATO-wscy partnerzy przyspieszą chociażby budowę czy pomoc w budowaniu w Polsce systemu rozpoznawczego BARBARA. Do tego czasu, pewne elementy, np. stacje radiolokacyjne i detektory, które pozwalają skutecznie niszczyć drony, zostaną pożyczone od naszych partnerów (...).



Gen. Polko stwierdził, że dzisiejszy nalot rosyjskich dronów ma związek z ćwiczeniami ZAPAD za naszą wschodnią granicą.



Cała rozmowa do wysłuchania niżej. Pozostałe zamieszczamy: TUTAJ