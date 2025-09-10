Po nalocie rosyjskich dronów wojsko zadziałało właściwie. Gen. Roman Polko w „Rozmowie Dnia"

2025-09-10, 09:00  Marcin Kupczyk/Redakcja
Generał Roman Polko/fot. prezydent.pl/archiwum

Generał Roman Polko/fot. prezydent.pl/archiwum

- Cały czas mamy do czynienia z wojną hybrydową. Objawia się ona przez różnego rodzaju prowokacje. Kolejny raz wykorzystano drony. Jedyna zmiana to większa liczba dronów. To skutek braku reakcji na wcześniejsze naruszenia polskiej granicy powietrznej - ocenił gen. Roman Polko, gość „Rozmowy Dnia" Polskiego Radia PiK, były dowódca jednostki GROM, były szef BBN, dowódca wielu wojskowych misji zagranicznych.

- W końcu polski system obrony powietrznej zadziałał i wreszcie dyżurny dowódca obrony powietrznej podjął decyzję o zwalczaniu tych środków napadu powietrznego, a nie czekał na jakieś wytyczne polityczne, czy inne - mówi gen. Roman Polko w „Rozmowie Dnia".
- Mam nadzieję, że procedury pozwalają wreszcie działać w sposób właściwy i skuteczny. Nie należy wpadać w panikę. To, co się dzieje, dzieje się przez cały czas. Nie ma co nakręcać spirali strachu. Nasza panika byłaby na rękę Kremlowi.

Jak podkreśla gen. Polko, Polska faktycznie dopiero buduje system obrony powietrznej.
- Myślę, że po tym, co się stało, po pierwsze: będzie zgoda na to, by obrona granic była prowadzona w jakimś szerszym pasie, na przykład także nad terytorium Ukrainy, by dać czas naszym systemom. Jestem przekonany, że nasi NATO-wscy partnerzy przyspieszą chociażby budowę czy pomoc w budowaniu w Polsce systemu rozpoznawczego BARBARA. Do tego czasu, pewne elementy, np. stacje radiolokacyjne i detektory, które pozwalają skutecznie niszczyć drony, zostaną pożyczone od naszych partnerów (...).

Gen. Polko stwierdził, że dzisiejszy nalot rosyjskich dronów ma związek z ćwiczeniami ZAPAD za naszą wschodnią granicą.

Cała rozmowa do wysłuchania niżej. Pozostałe zamieszczamy: TUTAJ

„Rozmowa Dnia" - gen. Roman Polko

Bydgoszcz

Region

Tramwaj wjechał w samochód osobowy przy ulicy Chodkiewicza - motorniczy z mandatem

Tramwaj wjechał w samochód osobowy przy ulicy Chodkiewicza - motorniczy z mandatem

2025-09-10, 09:55
Grób cenionego bydgoskiego lekarza będzie oznaczony przez IPN. Za zasługi w powstaniu śląskim

Grób cenionego bydgoskiego lekarza będzie oznaczony przez IPN. Za zasługi w powstaniu śląskim

2025-09-10, 09:52
Modernizacja ważnych oddziałów szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. Więcej miejsc i komfort

Modernizacja ważnych oddziałów szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. Więcej miejsc i komfort

2025-09-10, 09:50
Port Lotniczy w Bydgoszczy działa normalnie. Przyloty i odloty zgodnie z planem

Port Lotniczy w Bydgoszczy działa normalnie. Przyloty i odloty zgodnie z planem

2025-09-10, 08:33
Schizofrenię można zrozumieć i trzeba leczyć, żeby z nią żyć. Dzień wsparcia w Toruniu [zdjęcia]

Schizofrenię można zrozumieć i trzeba leczyć, żeby z nią żyć. Dzień wsparcia w Toruniu [zdjęcia]

2025-09-10, 07:00
DPS Promień Życia zaprezentuje swój odnowiony park. Na otwarciu ma być ponad 500 osób

DPS „Promień Życia" zaprezentuje swój odnowiony park. Na otwarciu ma być ponad 500 osób

2025-09-09, 19:50
Brutalny napad na hotelowego gościa w Mikołajkach. Zatrzymanie w Kujawsko-Pomorskiem [wideo]

Brutalny napad na hotelowego gościa w Mikołajkach. Zatrzymanie w Kujawsko-Pomorskiem [wideo]

2025-09-09, 19:15
Ciągnik uderzył w dom, naczepa wjechała do ogrodu sąsiadów. Zdarzenie w Balczewie [zdjęcia]

Ciągnik uderzył w dom, naczepa wjechała do ogrodu sąsiadów. Zdarzenie w Balczewie [zdjęcia]

2025-09-09, 18:30
Wyrok po głośnym bydgoskim napadzie: Oskarżonych nie da się już wychować [zdjęcia]

Wyrok po głośnym bydgoskim napadzie: „Oskarżonych nie da się już wychować" [zdjęcia]

2025-09-09, 17:45

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę