Wyrok po głośnym bydgoskim napadzie: „Oskarżonych nie da się już wychować" [zdjęcia]

2025-09-09, 17:45 Tatiana Adonis/Redakcja

Zapadł wyrok w sprawie napadu na bydgoskiego społecznika. Oskarżeni trafią do więzienia. Sąd uznał ich za winnych dokonania rozboju z użyciem noża. Mateusz O. został skazany na 6,5 roku pozbawienia wolności, Marcin F. na 6 lat. Wyrok nie jest prawomocny.

Do zdarzenia doszło w maju zeszłego roku na osiedlu Wyżyny. Dwóch mężczyzn w biały dzień zaatakowało Mariusza Ręgiela, bydgoskiego fotografa i pasjonata miasta. Zagrozili społecznikowi nożem, po czym zabrali mu telefon, gotówkę, aparat fotograficzny oraz kartę bankomatową, przy użyciu której wypłacili pieniądze z jego konta oraz płacili za swoje zakupy.



Sąd nie uwierzył w wyjaśnienia

Sędzia Tomasz Pietrzak, uzasadniający wyrok stwierdził, że sąd nie miał wątpliwości, że oskarżeni dokonując rozboju grozili pokrzywdzonemu nożem, mimo że oni sami, jak i ich obrońcy, twierdzili, że nie ma na to dowodów.

- Nóż nie był punktem spornym w śledztwie. Oskarżony był przesłuchiwany kilkakrotnie: i przez policję, i przez prokuratora, i przez sąd w postępowaniu aresztowym. I mówił wielokrotnie, że tak właśnie było, że w stosunku do pokrzywdzonego był zastosowany nóż, że pokrzywdzony się tego przestraszył, i od tego się wszystko zaczęło, a ten nóż był w pana ręku. Tam jest wprost powiedziane, kiedy ten nóż został użyty, dlaczego został użyty, i jak długo był w posiadaniu pana tak, żeby był widoczny dla pana pokrzywdzonego - przypomina sędzia.



Sąd nie uwierzył w późniejsze wyjaśnienia oskarżonego, że ten nie wiedział, co działo się podczas przesłuchania, a o nożu w dłoni Marcina F. powiedział w postępowaniu pod wpływem policji i prokuratora.

- Pan jest wielokrotnym pensjonariuszem zakładów karnych, wiele razy był pan przesłuchiwany i sąd nie jest taki naiwny, żeby wierzyć w to, że pan nagle podporządkował się policji, prokuratorowi - mówił sędzia.



Zwracał też uwagę, że pierwsza relacja Mateusza O. jest zgodna z zeznaniami pokrzywdzonego. - Jest mowa o tym przykładaniu noża do szyi, o tym, że pan tego noża używał, że miał pan go w ręce aż do momentu, kiedy pan poszedł z kartą bankomatową i dokonywał wypłat.



Nic ich nie nauczyły lata spędzone za kratami

Sędzia stwierdził, że nie znalazł podstaw do tego, aby nie wierzyć pokrzywdzonemu. Przypomniał, że oskarżeni byli już wcześniej karani, także za rozwój z użyciem noża.

- Ani jednego pana, ani drugiego pana nic nie nauczyły te przypadki, które mają na swoim koncie, te lata spędzone w zakładach karnych, stąd też w tym zakresie sprawa jest jasna. Kara musi być surowa. Nie jest taka, jak chciał prokurator, czy też oskarżyciel posiłkowy, bo kwestia 10 lat pozbawienia wolności to, jak wszyscy wiemy, jest kara najniższa, jeżeli chodzi o zbrodnię zabójstwa. W tym przypadku sytuacja tak nie wygląda, więc musimy zachować gradację (...).



Zdaniem sędziego, oskarżonych nie da się już wychować, więc społeczeństwo trzeba od nich izolować. Stąd kara sześciu i pół roku oraz sześciu lat pozbawienia wolności.

W ramach naprawienia szkody mężczyźni solidarnie muszą też zapłacić na rzecz Mariusza Ręgiela ponad 6 tysięcy zł, a w ramach zadośćuczynienia za wyrządzoną mu krzywdę - 10 tysięcy złotych. Wyrok nie jest prawomocny.



Natalia Świtalska, obrońca Mateusza O. zapowiada apelację, z kolei Beata Lorkowska - Król, pełnomocniczka pokrzywdzonego uważa, że kara jest zbyt niska. Prokuratora i obrońcy Marcina F. nie było na sali.



