Baza wojskowa to duża szansa dla bydgoskiego lotniska - ocenia politolog dr Sadowski [„Rozmowa Dnia"]

2025-09-05, 09:04  Michał Słobodzian/Redakcja
„Rozmowa Dnia" - w studiu Polskiego Radia PiK dr Sławomir Sadowski (z prawej) i Michał Słobodzian/fot. Magdalena Gill

- W tej chwili lotnisko nie jest specjalnie wykorzystywane - stwierdził w „Rozmowie Dnia" dr Sławomir Sadowski, politolog zajmujący się wojskowością. Komentował także niedawną wizytę polskiego prezydenta w USA oraz kwestie bezpieczeństwa Polski.

- Baza wojskowa na bydgoskim lotnisku może oznaczać potężne inwestycje, na których skorzysta cały region - ocenił w Rozmowie Dnia Polskiego Radia PiK dr Sławomir Sadowski, politolog zajmujący się wojskowością.

W ciągu siedmiu lat bydgoskie lotnisko ma stać się wojskowo - cywilnym. Ma powstać nowoczesna baza, w której pracę może znaleźć nawet tysiąc osób. W ocenie dr. Sławomira Sadowskiego to dobra informacja:
- Lotnisko, które tak naprawdę dzisiaj jest niedużym lotniskiem regionalnym, dzięki wydłużeniu pasa startowego i inwestycjom wojskowym może - oprócz spełniania celów wojskowych, a chodzi prawdopodobnie o rezerwowe lotnisko dla potencjalnego przerzutu sił NATO do Polski - przekształcić w duży port cargo.

Szczegóły dotyczące przyszłej bazy owiane są tajemnicą. Ma powstać w Bydgoszczy do roku 2032. Niewykluczone, że będzie wykorzystywana przez wojska dronowe.
Wojskowe Zakłady Lotnicze w Bydgoszczy już produkują na rzecz armii nowoczesne bezzałogowe systemy zwiadowcze.

Na ten m.in. temat Michał Słobodzian rozmawiał z dr. Sławomirem Sadowskim.

Cała rozmowa do wysłuchania niżej, pozostałe zamieszczamy: TUTAJ

„Rozmowa Dnia" - dr Sławomir Sadowski

