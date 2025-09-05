Baza wojskowa to duża szansa dla bydgoskiego lotniska - ocenia politolog dr Sadowski [„Rozmowa Dnia"]

2025-09-05, 09:04 Michał Słobodzian/Redakcja

„Rozmowa Dnia" - w studiu Polskiego Radia PiK dr Sławomir Sadowski (z prawej) i Michał Słobodzian/fot. Magdalena Gill

- W tej chwili lotnisko nie jest specjalnie wykorzystywane - stwierdził w „Rozmowie Dnia" dr Sławomir Sadowski, politolog zajmujący się wojskowością. Komentował także niedawną wizytę polskiego prezydenta w USA oraz kwestie bezpieczeństwa Polski.

- Baza wojskowa na bydgoskim lotnisku może oznaczać potężne inwestycje, na których skorzysta cały region - ocenił w Rozmowie Dnia Polskiego Radia PiK dr Sławomir Sadowski, politolog zajmujący się wojskowością.



W ciągu siedmiu lat bydgoskie lotnisko ma stać się wojskowo - cywilnym. Ma powstać nowoczesna baza, w której pracę może znaleźć nawet tysiąc osób. W ocenie dr. Sławomira Sadowskiego to dobra informacja:

- Lotnisko, które tak naprawdę dzisiaj jest niedużym lotniskiem regionalnym, dzięki wydłużeniu pasa startowego i inwestycjom wojskowym może - oprócz spełniania celów wojskowych, a chodzi prawdopodobnie o rezerwowe lotnisko dla potencjalnego przerzutu sił NATO do Polski - przekształcić w duży port cargo.





Szczegóły dotyczące przyszłej bazy owiane są tajemnicą. Ma powstać w Bydgoszczy do roku 2032. Niewykluczone, że będzie wykorzystywana przez wojska dronowe.

Wojskowe Zakłady Lotnicze w Bydgoszczy już produkują na rzecz armii nowoczesne bezzałogowe systemy zwiadowcze.

