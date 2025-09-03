PILNE: Spektakularna akcja policji w powiecie świeckim. Użyto śmigłowca Black Hawk i granatów

2025-09-03, 15:22 Monika Siwak / Redakcja

Policyjni kontrterroryści wspólnie z funkcjonariuszami innych służb podczas szkolenia. /Fot. Archiwum/Policja/Michał Pietrzak

W Kujawsko-Pomorskiem trwa akcja zatrzymania przestępców narkotykowych. Wszystkie aktualne szczegóły poniżej.

- Funkcjonariusze CBŚP wspierani przez kontrterrorystów z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA wykonują czynności w powiecie świeckim. Akcja związana jest ze zwalczaniem przestępczości narkotykowej - mówi Krzysztof Wrześniowski, rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji. - Czynności cały czas trwają, a więc trudno jest obecnie powiedzieć czy ktoś został zatrzymany. Funkcjonariusze z pododdziału BOA wykorzystywali śmigłowiec Black Hawk. Do zatrzymania pojazdu został również użyty granat hukowy. Nie użyto broni.