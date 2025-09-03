Nowe miejsca pracy, walka z mafią śmieciową i sprawa migrantów. Wojewoda w „Rozmowie Dnia"

2025-09-03, 09:12  Michał Słobodzian/Redakcja
Wojewoda kujawsko-pomorski, Michał Sztybel/fot. Radosław Łączkowski

Nawet 1000 osób może znaleźć pracę w rozbudowanej bazie wojskowej na bydgoskim lotnisku - ujawnił w „Rozmowie Dnia" wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel.

- Do roku 2032 bydgoskie lotnisko może stać się wojskowo - cywilnym - zapowiedział w „Rozmowie Dnia" Polskiego Radia PiK, wojewoda Michał Sztybel. - Opracowywane są plany, w których lotnisko będzie odgrywało dużą rolę w systemie obronnym kraju.
- Oczywiście, to jest ogromna korzyść dla lotniska cywilnego, ponieważ jest mowa o zupełnie nowej umowie między Ministerstwem Obrony Narodowej, a portem lotniczym, gdzie MON jest gotowe finansować część cywilnej działalności portu. Będzie to duża baza wojskowa, w której powstanie około 1000 miejsc pracy. Mówimy o perspektywie roku około 2032 - finalnie. Wcześniej wszystkie wojskowe dokumenty operacyjne muszą zostać zatwierdzone, a finałem jest podpis prezydenta, ponieważ są to dokumenty o randze ustawy i plany obronne Polski - mówił Michał Sztybel.

Kolejne tematy: W jaki sposób prawo zabezpiecza nas przed mafiami śmieciowymi? Czy w naszym regionie pojawią się kolejne inwestycje obronne? Czy budowa trasy S10 między Bydgoszczą i Toruniem przyciągnie do regionu nowe inwestycje? Czy rząd ma pomysł na to, w jaki sposób łagodzić „antymigranckie" nastroje?

Z wojewodą kujawsko-pomorskim rozmawiał Michał Słobodzian.

Cała rozmowa jest: TUTAJ

„Rozmowa Dnia" - wojewoda Michał Sztybel

Bydgoszcz

Region

