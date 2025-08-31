Wielki pożar w „szeregówce" w Janikowie. Płonął dach obłożony panelami fotowoltaiki [aktualizacja]

2025-08-31, 17:00 Redakcja

Pożar domu jednorodzinnego w Janikowie

11 zastępów strażackich walczyło z ogniem w Janikowie. W płomieniach stanął dom w zabudowie szeregowej przy ulicy Przybyszewskiego.

Jak poinformowali strażacy, palił się dach, na którym zamontowana była instalacja fotowoltaiczna. Strażacy mieli utrudniony dostęp - musieli użyć specjalnego wysięgnika. Na miejscu było także pogotowie energetyczne. W pożarze nikt nie ucierpiał. Mieszkańcy domu zdążyli się ewakuować.



Jak podał portal „Oczami strażaka", spaleniu uległ generator prądu, ale panele wciąż produkowały energię, co znacznie komplikowało działania gaśnicze i ograniczało skuteczność używanej piany ciężkiej.

Strażacy prowadzili akcję głównie z zewnątrz, gdyż wejście do środka obiektu było przez długi czas niemożliwe.



Aktualizacja: Około godz. 22:00 strażacy wciąż byli na miejscu.