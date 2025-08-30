„Lato w rytmie PiK-a". Wielki finał akcji w Kijewie Królewskim [zdjęcia]
Gromee oraz Blue Cafe gwiazdami na zakończenie naszej wakacyjnej akcji. Było również wiele pozamuzycznych atrakcji.
Nasza letnia trasa koncertowa rozpoczęła się w pierwszą sobotę czerwca w Świeciu. Zakończyła w sobotę (30.08) w Kijewie Królewskim - wielkim plenerowym koncertem. Na scenie wystąpili m.in. Blue Café oraz Gromee.
Atrakcji było więcej: stoiska promocyjne i gastronomiczne, regionalne jedzenie, rękodzieło, dmuchańce dla dzieci i wystawa zabytkowych aut.