„Lato w rytmie PiK-a". Wielki finał akcji w Kijewie Królewskim [zdjęcia]

2025-08-30, 16:40 Redakcja

Blue Cafe podczas wejścia na żywo na antenę Radia PiK. / Fot. Violetta Drążkowska

Gromee oraz Blue Cafe gwiazdami na zakończenie naszej wakacyjnej akcji. Było również wiele pozamuzycznych atrakcji.

Nasza letnia trasa koncertowa rozpoczęła się w pierwszą sobotę czerwca w Świeciu. Zakończyła w sobotę (30.08) w Kijewie Królewskim - wielkim plenerowym koncertem. Na scenie wystąpili m.in. Blue Café oraz Gromee.



Atrakcji było więcej: stoiska promocyjne i gastronomiczne, regionalne jedzenie, rękodzieło, dmuchańce dla dzieci i wystawa zabytkowych aut.