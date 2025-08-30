„Lato w rytmie PiK-a". Trwa wielki finał akcji w Kijewie Królewskim [zdjęcia]

2025-08-30, 16:40 Redakcja

Blue Cafe podczas wejścia na żywo na antenę Radia PiK. / Fot. Violetta Drążkowska

Gromee oraz Blue Cafe zagrają na zakończenie naszej wakacyjnej akcji. Przygotowaliśmy również wiele pozamuzycznych atrakcji.

Nasza letnia trasa koncertowa rozpoczęła się w pierwszą sobotę czerwca w Świeciu. Kończy w sobotę (30.08) w Kijewie Królewskim - wielkim plenerowym koncertem. Na miejscu czekają na Was m.in. stoiska promocyjne i gastronomiczne, regionalne jedzenie, rękodzieło, dmuchańce dla dzieci i wystawa zabytkowych aut.



O godz. 18.30 zaplanowano koncert grupy Blue Café. Dwie godziny później na scenie pojawi się Gromee. Zwieńczeniem imprezy będzie taneczna zabawa pod chmurką od godz. 22.



Wstęp wolny.