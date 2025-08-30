Bydgoszcz. Poszukiwani chętni do akcji „Do pracy jadę rowerem". Czekają nagrody

2025-08-30, 18:25 Damian Klich / Redakcja

Na uczestników akcji czekają nagrody. / Fot. Ilustracyjna, Pixabay

Zgłoszenia przyjmowane są z terenu całej Metropolii Bydgoszcz. Jak rywalizować po przystąpieniu do akcji?

- Należy pobrać bezpłatną aplikację „Aktywne miasta", założyć tam swoje konto, a następnie dołączyć do rywalizacji „Do pracy jadę rowerem", wybierając swoją firmę - opowiada Tomasz Dobrowolski z Urzędu Miasta Bydgoszczy. - Każda firma, która się do nas zgłasza otrzymuje hasło, abyśmy faktycznie mogli rywalizować między kolegami i koleżankami z pracy.



Szczegółowy regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie bydgoszcz.pl. Indywidualnie do wygrania są liczniki firmy Garmin i inne akcesoria rowerowe. Z kolei najlepsze firmy wygrają udział w kampanii promocyjnej za rok.



Start rywalizacji 16 września, koniec 15 października.