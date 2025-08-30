W Bydgoszczy będzie działać kolejna całodobowa apteka. Otwiera się naprzeciwko szpitala

2025-08-30, 08:00 Redakcja

Od 1 września w Bydgoszczy będzie czynna kolejna całodobowa apteka/fot. Pixabay

Od 1 września medyczne zakupy będzie można zrobić przy ul. Skłodowskiej-Curie 34B - zawiadamia zarząd Gemini Polska. Apteka ma być czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, również w święta i dni ustawowo wolne od pracy.

Apteka zlokalizowana jest naprzeciw wejścia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Klinicznego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza i posiada własny parking. Oferuje nie tylko sprzedaż leków i medycznych specyfików, czy opatrunków.

Wyposażona została w pokój opieki farmaceutycznej, w którym farmaceuci będą świadczyć konsultacje, porady farmaceutyczne. Jest także możliwość skorzystania z ochronnych szczepień.

Dodatkowo, w każdy czwartek września, w godzinach 8:00–16:00, uprawnieni pracownicy Apteki Gemini przy ul. Skłodowskiej-Curie 34B będą przeprowadzać bezpłatne konsultacje oraz pomiary ciśnienia tętniczego, a także poziomu glukozy i cholesterolu we krwi. Wystarczy odwiedzić aptekę i zgłosić się do obsługi.