Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego już w niedzielę w Bydgoszczy

2025-08-28, 13:02  Redakcja
Tak było przed rokiem podczas wojewódzkich dożynek w Grudziądzu. W tym roku w Myślęcinku Radia PiK również nie zabraknie. / Fot. Archiwum / Adam Hibner

Tak było przed rokiem podczas wojewódzkich dożynek w Grudziądzu. W tym roku w Myślęcinku Radia PiK również nie zabraknie. / Fot. Archiwum / Adam Hibner

Dla wielu będzie to powrót do klimatów i smaków dzieciństwa. W Leśnym Parku w Myślęcinku czeka nas bliskie spotkanie z wiejskim folklorem, jadłem i rękodziełem.

Coroczne Święto Plonów odbędzie się 31 sierpnia (niedziela). Oficjalne uroczystości rozpoczną się o godz. 11 polową mszą świętą, której przewodniczył będzie biskup ordynariusz bydgoski Krzysztof Włodarczyk. Po oficjalnych wystąpieniach i ogłoszeniu wyników konkursów dożynkowych rozpocznie się to, na co wszyscy czekają – wielki dożynkowy piknik.

W programie m.in. wielki kiermasz, prezentacja kół gospodyń wiejskich, przegląd kapel ludowych, wystawa sprzętu rolniczego i pokazy wyposażenia polskiej armii. Późnym popołudniem odbędzie się także pokaz mody ślubnej projektantki Kamili Froelke, która zaprezentuje kolekcję inspirowaną folklorem Kujaw i Kociewia.

Gwiazdą wieczoru będzie Andrzej Piaseczny, który pojawi się na scenie ok. godz. 19.

Poniżej w galerii mapa parkingów.

Patronat nad dożynkami wojewódzkimi objęło Polskie Radio PiK.

Szczegółowy program imprezy. / Fot. Materiały organizatorów

Bydgoszcz
Dla uczestników dożynek przygotowano dodatkowe miejsca parkingowe. / Materiały promocyjne Urzędu Marszałkowskiego

Region

W Warszawie powstanie rondo Bydgoskie. Decyzję podjęli stołeczni radni

W Warszawie powstanie rondo Bydgoskie. Decyzję podjęli stołeczni radni

2025-08-28, 15:31
Policjanci z Janowca Wielkopolskiego uratowali 55-latkę. Kobieta zakrztusiła się w mieszkaniu

Policjanci z Janowca Wielkopolskiego uratowali 55-latkę. Kobieta zakrztusiła się w mieszkaniu

2025-08-28, 14:52
Będzie lepsza woda we Włocławku. Miasto zrealizuje inwestycję za 79 mln zł

Będzie lepsza woda we Włocławku. Miasto zrealizuje inwestycję za 79 mln zł

2025-08-28, 12:13
Gigantyczny guz jajnika usunęli mieszkance regionu onkolodzy z Bydgoszczy [zdjęcia]

Gigantyczny guz jajnika usunęli mieszkance regionu onkolodzy z Bydgoszczy [zdjęcia]

2025-08-28, 11:08
Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy przyciąga miłośników wypoczynku i ptaków

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy przyciąga miłośników wypoczynku i ptaków

2025-08-28, 09:00
Ktoś wkłada za wycieraczki mandaty od Inspekcji Ochrony Środowiska. To oszustwo

Ktoś wkłada za wycieraczki „mandaty" od Inspekcji Ochrony Środowiska. To oszustwo!

2025-08-28, 07:55
Okolice szkół pod lupą kujawsko-pomorskich policjantów. Sprawdzają przejścia, znaki

Okolice szkół pod lupą kujawsko-pomorskich policjantów. Sprawdzają przejścia, znaki

2025-08-28, 07:00
Reportaże Michała Słobodziana i Michała Zaręby z PR PiK w finale kolejnego konkursu

Reportaże Michała Słobodziana i Michała Zaręby z PR PiK w finale kolejnego konkursu!

2025-08-27, 20:05
Śmiertelna pułapka w Osieku. Łosie giną w męczarniach, nadziane na sztachety

Śmiertelna pułapka w Osieku. Łosie giną w męczarniach, nadziane na sztachety

2025-08-27, 19:20

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę