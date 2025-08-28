Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego już w niedzielę w Bydgoszczy

2025-08-28, 13:02 Redakcja

Tak było przed rokiem podczas wojewódzkich dożynek w Grudziądzu. W tym roku w Myślęcinku Radia PiK również nie zabraknie. / Fot. Archiwum / Adam Hibner

Dla wielu będzie to powrót do klimatów i smaków dzieciństwa. W Leśnym Parku w Myślęcinku czeka nas bliskie spotkanie z wiejskim folklorem, jadłem i rękodziełem.

Coroczne Święto Plonów odbędzie się 31 sierpnia (niedziela). Oficjalne uroczystości rozpoczną się o godz. 11 polową mszą świętą, której przewodniczył będzie biskup ordynariusz bydgoski Krzysztof Włodarczyk. Po oficjalnych wystąpieniach i ogłoszeniu wyników konkursów dożynkowych rozpocznie się to, na co wszyscy czekają – wielki dożynkowy piknik.



W programie m.in. wielki kiermasz, prezentacja kół gospodyń wiejskich, przegląd kapel ludowych, wystawa sprzętu rolniczego i pokazy wyposażenia polskiej armii. Późnym popołudniem odbędzie się także pokaz mody ślubnej projektantki Kamili Froelke, która zaprezentuje kolekcję inspirowaną folklorem Kujaw i Kociewia.



Gwiazdą wieczoru będzie Andrzej Piaseczny, który pojawi się na scenie ok. godz. 19.



Poniżej w galerii mapa parkingów.



Patronat nad dożynkami wojewódzkimi objęło Polskie Radio PiK.





