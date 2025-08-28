Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego już w niedzielę w Bydgoszczy

Tak było przed rokiem podczas wojewódzkich dożynek w Grudziądzu. W tym roku w Myślęcinku Radia PiK również nie zabraknie. / Fot. Archiwum / Adam Hibner
Dla wielu będzie to powrót do klimatów i smaków dzieciństwa. W Leśnym Parku w Myślęcinku czeka nas bliskie spotkanie z wiejskim folklorem, jadłem i rękodziełem.
Coroczne Święto Plonów odbędzie się 31 sierpnia (niedziela). Oficjalne uroczystości rozpoczną się o godz. 11 polową mszą świętą, której przewodniczył będzie biskup ordynariusz bydgoski Krzysztof Włodarczyk. Po oficjalnych wystąpieniach i ogłoszeniu wyników konkursów dożynkowych rozpocznie się to, na co wszyscy czekają – wielki dożynkowy piknik.
W programie m.in. wielki kiermasz, prezentacja kół gospodyń wiejskich, przegląd kapel ludowych, wystawa sprzętu rolniczego i pokazy wyposażenia polskiej armii. Późnym popołudniem odbędzie się także pokaz mody ślubnej projektantki Kamili Froelke, która zaprezentuje kolekcję inspirowaną folklorem Kujaw i Kociewia.
Gwiazdą wieczoru będzie Andrzej Piaseczny, który pojawi się na scenie ok. godz. 19.
Poniżej w galerii mapa parkingów.
Patronat nad dożynkami wojewódzkimi objęło Polskie Radio PiK.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę