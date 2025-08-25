„Ustawa wiatrakowa", kolej, uzbrojenie - o tym m.in. w audycji „Pytać każdy może"
Politycy z naszego regionu skomentują najważniejsze wydarzenia z ostatnich dni. W audycji „Pytać każdy może" o godz. 12:15 powiemy m.in. o inwestycjach kolejowych w regionie i umowach związanych z przemysłem zbrojeniowym.
Goście zaproszeni przez Macieja Wilkowskiego odniosą się także do prezydenckiego weta do tzw. „ustawy wiatrakowej" oraz zwołanej przez prezydenta Karola Nawrockiego środowej Rady Gabinetowej.
Goście audycji „Pytać każdy może":
- Iwona Kozłowska - posłanka KO - (studio Bydgoszcz)
- Michał Krzemkowski - bydgoski radny PiS - (studio Bydgoszcz)
- Tomasz Mentzen - Nowa Nadzieja/Konfederacja - (studio Toruń)
- Marcin Skonieczka - poseł PL 2050 - (studio Toruń)
- Stanisław Pawlak - senator Nowej Lewicy - (studio Włocławek)