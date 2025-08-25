„Ustawa wiatrakowa", kolej, uzbrojenie - o tym m.in. w audycji „Pytać każdy może"

2025-08-25, 11:00 Redakcja

Maciej Wilkowski/fot. Redakcja

Politycy z naszego regionu skomentują najważniejsze wydarzenia z ostatnich dni. W audycji „Pytać każdy może" o godz. 12:15 powiemy m.in. o inwestycjach kolejowych w regionie i umowach związanych z przemysłem zbrojeniowym.

Goście zaproszeni przez Macieja Wilkowskiego odniosą się także do prezydenckiego weta do tzw. „ustawy wiatrakowej" oraz zwołanej przez prezydenta Karola Nawrockiego środowej Rady Gabinetowej.



