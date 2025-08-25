Śmiertelny wypadek pod Włocławkiem. Są duże utrudnienia [zdjęcia]

2025-08-25, 07:19  Redakcja
W poniedziałek, tuż przed godz. 6:00, na drodze relacji Strzelno - Włocławek (dk nr 62) doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z osobowym. Jedna osoba nie żyje

- Do zdarzenia doszło pomiędzy Brześciem Kujawskim a Pikutkowem - przekazał Tomasz Tomaszewski z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. - Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia, wyznaczyli objazdy, prowadzili czynności wspólnie z prokuratorem. Wstępnie ustalono, że kierujący pojazdem osobowym 32-latek, z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do zderzenia czołowego z pojazdem ciężarowym marki Scania z naczepą. W wyniku tego zdarzenia pojazd ciężarowy wjechał do rowu i tam się przewrócił. Kierujący pojazdem osobowym poniósł śmierć na miejscu.

Droga jest całkowicie zablokowana. Objazd przez Pikutkowo, Kąty i Brześć Kujawski. Utrudnienia mogą porwać do 12.00.

