Reportaż naszego dziennikarza ze Szlaku Camino. „Bardziej liczy się droga, niż jej cel" [zdjęcia, wideo]

2025-08-17, 15:28 Michał Zaręba/Redakcja

Michał Zaręba (z lewej) i jego towarzysze na Szlaku Camino Primitivo/fot. materiały prywatne

Dziennikarz PR PiK Michał Zaręba szedł Szlakiem Camino Primitivo do Santiago de Compostela. Wraz z dwoma kolegami z Torunia zrobili ponad 200 km przez ponad tydzień. Opowiada o tym w reportażu „Kilometry w głąb siebie" - do posluchania w poniedziałek (18 sierpnia) w PR PiK.

- Pielgrzymka kończy się w Santiago de Compostela, ale kto wyruszył w tę drogę, wie, że prawdziwy cel może leżeć gdzie indziej - w krokach stawianych dzień po dniu, w rozmowach z nieznajomymi, czasem w ciszy oraz w zmaganiu się z własnymi słabościami i odkrywaniu siły, o której wcześniej nie mieliśmy pojęcia. Doświadczyli tego autor reportażu i jego towarzysze z Torunia Jacek i Mateusz. - Okazuje się, że najważniejsze nie jest dotarcie, lecz przeżywanie drogi - mówią.



O tym będzie w reportażu Michała Zaręby „Kilometry w głąb siebie" - w PR PiK w poniedziałek (18 sierpnia) o godz. 16.30 w „Popołudniu z reportażem", a także o godz. 20.05 w audycji „Historie słowem pisane".