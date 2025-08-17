Festiwal Wisły z Bydgoszczy popłynął do Grudziądza. Wcześniej wysłali „Wiślane wici" [wideo, zdjęcia]

2025-08-17, 10:03 Damian Klich/Redakcja

Festiwal Wisły w Bydgoszczy, parada łodzi/fot. Radosław Łączkowski

Widzowie na wiślanych bulwarach w bydgoskim Fordonie podziwiali m.in. paradę łodzi i oglądali inscenizację pt. „Wiślane wici".

- Jest to przedstawienie symboliczne - mówił Andrzej Szalkowski, festiwalowy pirat. - Generalnie „wiślane wici” to nawiązanie do tradycji książęcych, kiedy król czy książęta wysyłali wici, czyli wezwanie do boju. Natomiast my dzisiaj wzywamy inne miasta, by włączyły się do naszej festiwalowej rodziny. „Wici wiślane” rozsyła wojewoda i zaprzęga do pomocy takich jak pasjonatów historii, jak my.



Rolę wojewody grał wicewojewoda kujawsko-pomorski Piotr Hemmerling. Przedstawienie zorganizowała Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna ByLOT. W niedzielę rano wodniacy z bydgoskiego Fordonu odpłynęli w kierunku Grudziądza, gdzie festiwal rozpoczął się już przed świtem. O 4.45 ranne ptaszki wzięły udział w rejsie i warsztatach fotograficznych na wodzie pod nazwą "„Czułe ujęcia o wschodzie słońca". Z kolei o 11:00 na Błoniach Nadwiślańskich główna część wydarzenia - otworzą się kramy edukacyjno-promocyjne, będzie można zobaczyć dawne rzemiosła jak szkutnika, powroźnika czy cieśli okrętowego lub kupić smaczne produkty regionalne. Oprócz tego zaplanowano koncerty, rejsy, pokazy plenerowe, spotkanie z Mikołajem Kopernikiem czy wikińskim wodzem - jarlem. O godzinie 20.30 odbędzie się nastrojowa parada łodzi, a o godzinie 21.00 - występ gwiazdy wieczoru - Nameny Lali.



