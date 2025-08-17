Festiwal Wisły z Bydgoszczy popłynął do Grudziądza. Wcześniej wysłali „Wiślane wici" [wideo, zdjęcia]

2025-08-17, 10:03  Damian Klich/Redakcja
Festiwal Wisły w Bydgoszczy, parada łodzi/fot. Radosław Łączkowski

Festiwal Wisły w Bydgoszczy, parada łodzi/fot. Radosław Łączkowski

Widzowie na wiślanych bulwarach w bydgoskim Fordonie podziwiali m.in. paradę łodzi i oglądali inscenizację pt. „Wiślane wici". 

- Jest to przedstawienie symboliczne - mówił Andrzej Szalkowski, festiwalowy pirat. - Generalnie „wiślane wici” to nawiązanie do tradycji książęcych, kiedy król czy książęta wysyłali wici, czyli wezwanie do boju. Natomiast my dzisiaj wzywamy inne miasta, by włączyły się do naszej festiwalowej rodziny. „Wici wiślane” rozsyła wojewoda i zaprzęga do pomocy takich jak pasjonatów historii, jak my.

Rolę wojewody grał wicewojewoda kujawsko-pomorski Piotr Hemmerling. Przedstawienie zorganizowała Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna ByLOT. W niedzielę rano wodniacy z bydgoskiego Fordonu odpłynęli w kierunku Grudziądza, gdzie festiwal rozpoczął się już przed świtem. O 4.45 ranne ptaszki wzięły udział w rejsie i warsztatach fotograficznych na wodzie pod nazwą "„Czułe ujęcia o wschodzie słońca". Z kolei o 11:00 na Błoniach Nadwiślańskich główna część wydarzenia - otworzą się kramy edukacyjno-promocyjne, będzie można zobaczyć dawne rzemiosła jak szkutnika, powroźnika czy cieśli okrętowego lub kupić smaczne produkty regionalne. Oprócz tego zaplanowano koncerty, rejsy, pokazy plenerowe, spotkanie z Mikołajem Kopernikiem czy wikińskim wodzem - jarlem. O godzinie 20.30 odbędzie się nastrojowa parada łodzi, a o godzinie 21.00 - występ gwiazdy wieczoru - Nameny Lali.

Cały program TUTAJ.

Mówił Andrzej Szalkowski, festiwalowy pirat

Festiwal Wisły w Bydgoszczy, wieczorna parada łodzi/fot. Damian Klich

Bydgoszcz
Festiwal Wisły w Bydgoszczy, parada łodzi/fot. Radosław Łączkowski Festiwal Wisły w Bydgoszczy, parada łodzi/fot. Radosław Łączkowski Festiwal Wisły w Bydgoszczy, parada łodzi/fot. Radosław Łączkowski Festiwal Wisły w Bydgoszczy, parada łodzi/fot. Radosław Łączkowski Festiwal Wisły w Bydgoszczy, parada łodzi/fot. Radosław Łączkowski Festiwal Wisły w Bydgoszczy, parada łodzi/fot. Radosław Łączkowski Festiwal Wisły w Bydgoszczy, parada łodzi/fot. Radosław Łączkowski Festiwal Wisły w Bydgoszczy, parada łodzi/fot. Radosław Łączkowski Festiwal Wisły w Bydgoszczy, parada łodzi/fot. Radosław Łączkowski Festiwal Wisły w Bydgoszczy, wieczorna parada łodzi/fot. Damian Klich Festiwal Wisły w Bydgoszczy, wieczorna parada łodzi/fot. Damian Klich Festiwal Wisły w Bydgoszczy/fot. Damian Klich Festiwal Wisły w Bydgoszczy/fot. Damian Klich Festiwal Wisły w Bydgoszczy/fot. Damian Klich

Region

Zwracają uwagę na problem bezdomności. W Toruniu trwa specjalny festiwal Bez dachu

Zwracają uwagę na problem bezdomności. W Toruniu trwa specjalny festiwal „Bez dachu”

2025-08-17, 11:57
Zderzenie kampera z pociągiem relacji Olsztyn-Bydgoszcz. Tragedia na torach w regionie

Zderzenie kampera z pociągiem relacji Olsztyn-Bydgoszcz. Tragedia na torach w regionie!

2025-08-17, 10:52
Dom i budynek gospodarczy spłonęły w Białych Błotach w powiecie świeckim

Dom i budynek gospodarczy spłonęły w Białych Błotach w powiecie świeckim

2025-08-17, 08:50
Dużo atrakcji, a wszystko w szczytnym celu. Mieszkańcy Śliwic chcą pomóc chorej dziewczynce

Dużo atrakcji, a wszystko w szczytnym celu. Mieszkańcy Śliwic chcą pomóc chorej dziewczynce

2025-08-17, 08:00
Ludzie ruszyli, by bronić fort przed... zanieczyszczeniami. W Toruniu zadbano o historyczne miejsce [zdjęcia]

Ludzie ruszyli, by bronić fort przed... zanieczyszczeniami. W Toruniu zadbano o historyczne miejsce [zdjęcia]

2025-08-16, 22:09
Piknik przypomniał zasługi obrony Włocławka w Bitwie Warszawskiej. Na wystawie nietypowe eksponaty [zdjęcia]

Piknik przypomniał zasługi obrony Włocławka w Bitwie Warszawskiej. Na wystawie nietypowe eksponaty [zdjęcia]

2025-08-16, 19:19
Dwa wypadki w naszym regionie na autostradzie A1 oraz w Pokrzydowie. Są ranni i utrudnienia

Dwa wypadki w naszym regionie – na autostradzie A1 oraz w Pokrzydowie. Są ranni i utrudnienia

2025-08-16, 18:05
Bydgoskie Centrum Onkologii nie ma sobie równych. Chirurgia robotyczna coraz częściej wykorzystywana

Bydgoskie Centrum Onkologii nie ma sobie równych. Chirurgia robotyczna coraz częściej wykorzystywana

2025-08-16, 17:11
Zaginął 12-latek. Chłopiec mieszkający w Fordonie nie wrócił do domu. Policja prosi o pomoc

Zaginął 12-latek. Chłopiec mieszkający w Fordonie nie wrócił do domu. Policja prosi o pomoc

2025-08-16, 16:00

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę