Zaginął 12-latek. Chłopiec mieszkający w Fordonie nie wrócił do domu. Policja prosi o pomoc

2025-08-16, 16:00 inf. prasowa

Zaginął 12-letni Dawid. Policja prosi o pomoc/fot. inf. prasowa

Policjanci z bydgoskiego Fordonu prowadzą poszukiwania 12-latka, który wyszedł z domu i do chwili obecnej do niego nie wrócił. Funkcjonariusze w tej sprawie ustalają świadków mogących przyczynić się do odnalezienia nastolatka.

Komisariat Policji Bydgoszcz-Fordon został powiadomiony przez rodzinę o samowolnym oddaleniu się nieletniego – Dawida Jezierskiego-Zaporoshchenko lat 12, który w piątek około godziny 15:00 wyszedł z miejsca zamieszkania i do chwili obecnej do niego nie wrócił. Rodzina zgłosiła policjantom jego zaginięcie.



Policja przekazała rysopis zaginionego: wiek z wyglądu 13-14 lat, około 160 centymetrów wzrostu, średniej budowy ciała, włosy ciemne bardzo krótkie, uszy średnie, nos średni, oczy piwne, uzębienie pełne. W chwili zaginięcia miał na sobie t-shirt koloru białego z czerwonymi rękawkami ze sportowymi napisami różnych kolorów, krótkie spodenki koloru czarnego, czarne skarpetki z pomarańczowym logo Jordan, buty sportowe koloru szaro-niebieskiego.



Jeśli ktoś wie, gdzie przebywa Dawid lub ma przydatne informacje w sprawie, proszony jest o kontakt osobisty z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Bydgoszcz-Fordon przy ul. Wyzwolenia 122 lub telefoniczny z dyżurnym komisariatu (numer telefonu: 47 751 58 59). Można też zadzwonić pod numer alarmowy 112.