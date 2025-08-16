Zaginął 12-latek. Chłopiec mieszkający w Fordonie nie wrócił do domu. Policja prosi o pomoc

Zaginął 12-letni Dawid. Policja prosi o pomoc/fot. inf. prasowa
Policjanci z bydgoskiego Fordonu prowadzą poszukiwania 12-latka, który wyszedł z domu i do chwili obecnej do niego nie wrócił. Funkcjonariusze w tej sprawie ustalają świadków mogących przyczynić się do odnalezienia nastolatka.
Komisariat Policji Bydgoszcz-Fordon został powiadomiony przez rodzinę o samowolnym oddaleniu się nieletniego – Dawida Jezierskiego-Zaporoshchenko lat 12, który w piątek około godziny 15:00 wyszedł z miejsca zamieszkania i do chwili obecnej do niego nie wrócił. Rodzina zgłosiła policjantom jego zaginięcie.
Policja przekazała rysopis zaginionego: wiek z wyglądu 13-14 lat, około 160 centymetrów wzrostu, średniej budowy ciała, włosy ciemne bardzo krótkie, uszy średnie, nos średni, oczy piwne, uzębienie pełne. W chwili zaginięcia miał na sobie t-shirt koloru białego z czerwonymi rękawkami ze sportowymi napisami różnych kolorów, krótkie spodenki koloru czarnego, czarne skarpetki z pomarańczowym logo Jordan, buty sportowe koloru szaro-niebieskiego.
Jeśli ktoś wie, gdzie przebywa Dawid lub ma przydatne informacje w sprawie, proszony jest o kontakt osobisty z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Bydgoszcz-Fordon przy ul. Wyzwolenia 122 lub telefoniczny z dyżurnym komisariatu (numer telefonu: 47 751 58 59). Można też zadzwonić pod numer alarmowy 112.
Sierż. sztab. Jakub Skrzypek, rzecznik bydgoskich policjantów, o sprawie. Materiał Agaty Raczek
