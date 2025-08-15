Przy drodze witają, na dożynki zapraszają. „Słomiany" zapał mieszkańców wsi [zdjęcia]

2025-08-15, 17:43  Ireneusz Sanger/Redakcja
Witacz Strzyżawa/fot. Ireneusz Sanger

Witacz Strzyżawa/fot. Ireneusz Sanger

Przy drogach na wsiach pojawiły się tradycyjne witacze, które zapraszają na dożynki. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości prześcigają się w pomysłach, aby ich witacz zrobił największe wrażenie, choć nie o rywalizację tutaj chodzi.

- Na terenie naszej gminy od wielu lat buduje się witacze, które zachęcają do udziału w dożynkach - mówi Mariola Górecka, sołtys Czarża w podbydgoskiej gminie Dąbrowa Chełmińska. - Jest to także zachęta, by doceniać prace rolników i wspólnie razem z mieszkańcami, z rolnikami budować z tego, co rolnikom udało się z pól pozbierać. Najczęściej takimi witaczami byli kiedyś chłop i baba. Teraz są inne, niesamowite pomysły, szczególnie od czasu, gdy Gminny Ośrodek Kultury i Sportu organizuje konkurs.

Sołtys Czarża podkreśla, że nie chodzi o rywalizację, o dobrą zabawę, żeby wspólnie z mieszkańcami coś zrobić, żeby pokazać co się uda razem stworzyć.

- Dwanaście witaczy zostało zgłoszonych do konkursu. Wyniki już znamy, niestety, nie mogę ich państwu zdradzić. Laureatów przedstawimy dopiero w trakcie dożynek gminnych - dodała Ewelina Lewandowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej.

W sołectwie Janowo zbudowano samolot, w Dąbrowie Chełmińskiej rakietę, a Otowicach zamek. Pierwsze w tym roku dożynki w regionie odbyły się w minioną sobotę w Lubieniu Kujawskim, dożynki w gminie Dąbrowa Chełmińska odbędą się 23 sierpnia, a wojewódzkie święto plonów 31 sierpnia w Bydgoszczy.

Relacja Ireneusza Sangera

Witacz Strzyżawa/fot. Ireneusz Sanger Witacz Strzyżawa/fot. Ireneusz Sanger Witacz Strzyżawa/fot. Ireneusz Sanger Witacz Strzyżawa/fot. Ireneusz Sanger Witacz Strzyżawa/fot. Ireneusz Sanger Witacz Strzyżawa/fot. Ireneusz Sanger Witacz Strzyżawa/fot. Ireneusz Sanger

Region

