„Lato w rytmie PiK-a" zagości w gminie Gruta! Na scenie Norbi i Big Bike Orchestra

2025-08-15, 16:08  Redakcja
„Lato w rytmie PiK-a" zagości w gminie Gruta! Na scenie m.in. Norbi/fot. Norbi Official/Facebook

„Lato w rytmie PiK-a" zagości w gminie Gruta! Na scenie m.in. Norbi/fot. Norbi Official/Facebook

Zapraszamy w sobotę (23 sierpnia) do Parku w Mełnie. Podczas dożynek gminnych czekają na Was strefy tematyczne, pokazy, konkursy z nagrodami i mnóstwo dobrej zabawy.
Gwiazdami wieczoru będą Big Bike Orchestra oraz Norbi! Bądźcie z nami!

Od pierwszej soboty czerwca do ostatniej soboty sierpnia ruszamy w letnią trasę koncertową – „Lato w rytmie PiK-a”! Nasz wóz transmisyjny odwiedza najciekawsze miejsca na Pomorzu i Kujawach – tam, gdzie tętni lato, muzyka i dobra energia!

Dariusz Gross i radiowa ekipa wyruszają w trasę, by spotykać się z Wami na koncertach pod gołym niebem – w rytmie największych przebojów i letnich emocji! Co z tego wyniknie?

Relacje na żywo, rozmowy, emocje i dźwięki prosto z serca regionu! „Lato w rytmie PiK-a” – koncertowa fala na Kujawach i Pomorzu.

#Latow rytmiePiK-a #gminaGruta #norbi #bigbikeorchestra

533089222 1377953757672130 6697662786190753095 n


Grudziądz

Region

Rycerskie potyczki i lekcje strzelania z łuku. Zamkowe atrakcje w Radzyniu Chełmińskim [wideo, zdjęcia]

Rycerskie potyczki i lekcje strzelania z łuku. Zamkowe atrakcje w Radzyniu Chełmińskim [wideo, zdjęcia]

2025-08-15, 22:11
Strzelno przeniosło się w czasie. Święto ku czci Matki Boskiej, wojska i Bolesława Chrobrego [zdjęcia]

Strzelno przeniosło się w czasie. Święto ku czci Matki Boskiej, wojska i Bolesława Chrobrego [zdjęcia]

2025-08-15, 21:31
Pościg za nietrzeźwą kierującą ulicami Bydgoszczy skończył się uderzeniem w latarnię [wideo]

Pościg za nietrzeźwą kierującą ulicami Bydgoszczy skończył się uderzeniem w latarnię [wideo]

2025-08-15, 19:25
Przy drodze witają, na dożynki zapraszają. Słomiany zapał mieszkańców wsi [zdjęcia]

Przy drodze witają, na dożynki zapraszają. „Słomiany" zapał mieszkańców wsi [zdjęcia]

2025-08-15, 17:43
Dla wyczynowców i kanapowców Maraton kajakowy na Wdą przyciąga tłumy [zdjęcia]

Dla wyczynowców i kanapowców! Maraton kajakowy na Wdą przyciąga tłumy [zdjęcia]

2025-08-15, 14:41
Pożar w hotelowym pokoju w Toruniu. Jedna osoba podtruła się dymem i trafia do szpitala

Pożar w hotelowym pokoju w Toruniu. Jedna osoba podtruła się dymem i trafia do szpitala

2025-08-15, 14:30
Kujawsko-Pomorskie świętuje razem z Wojskiem Polskim. Sprzęt wyjechał z jednostek [relacje, zdjęcia]

Kujawsko-Pomorskie świętuje razem z Wojskiem Polskim. Sprzęt wyjechał z jednostek [relacje, zdjęcia]

2025-08-15, 13:35
Torunianie powiedzą się, jak żyje się im w mieście. Rusza badanie Barometr Toruński

Torunianie powiedzą się, jak żyje się im w mieście. Rusza badanie „Barometr Toruński”

2025-08-15, 12:42
Zmarła por. Elżbieta Grzywacz, ps. Helcia żołnierz Armii Krajowej. Pochodziła z Tucholi

Zmarła por. Elżbieta Grzywacz, ps. „Helcia” – żołnierz Armii Krajowej. Pochodziła z Tucholi

2025-08-15, 10:43

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę