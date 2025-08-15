„Lato w rytmie PiK-a" zagości w gminie Gruta! Na scenie Norbi i Big Bike Orchestra

2025-08-15, 16:08 Redakcja

„Lato w rytmie PiK-a" zagości w gminie Gruta! Na scenie m.in. Norbi/fot. Norbi Official/Facebook

Zapraszamy w sobotę (23 sierpnia) do Parku w Mełnie. Podczas dożynek gminnych czekają na Was strefy tematyczne, pokazy, konkursy z nagrodami i mnóstwo dobrej zabawy.

Gwiazdami wieczoru będą Big Bike Orchestra oraz Norbi! Bądźcie z nami!

Od pierwszej soboty czerwca do ostatniej soboty sierpnia ruszamy w letnią trasę koncertową – „Lato w rytmie PiK-a”! Nasz wóz transmisyjny odwiedza najciekawsze miejsca na Pomorzu i Kujawach – tam, gdzie tętni lato, muzyka i dobra energia!



Dariusz Gross i radiowa ekipa wyruszają w trasę, by spotykać się z Wami na koncertach pod gołym niebem – w rytmie największych przebojów i letnich emocji! Co z tego wyniknie?



Relacje na żywo, rozmowy, emocje i dźwięki prosto z serca regionu! „Lato w rytmie PiK-a” – koncertowa fala na Kujawach i Pomorzu.



