„Lato w rytmie PiK-a" melduje się w gminie Gruta! Na scenie zagrają Norbi i Big Bike Orchestra [zdjęcia]

„Lato w rytmie PiK-a" zawitało do Mełna w ramach dożynek gminy Gruta/fot: Małgorzata Orwat

Big Bike Orchestra i NORBI - to oni rozgrzeją scenę w gminie Gruta!

Już w sobotę (23 sierpnia) spotkamy się w Parku w Mełnie na przedostatniej odsłonie akcji „Lato w rytmie PiK-a".

W Parku w Mełnie uroczyście rozpoczęto dożynki gminne. Trwa huczna zabawa, czeka na Was kolorowy korowód, występy artystyczne, pokazy, konkursy i atrakcje dla całej rodziny. A wieczorem… prawdziwa muzyczna uczta!





18:00 - Big Bike Orchestra - energia i przeboje, które porwą Was do tańca!

20:00 - NORBI - gwiazda wieczoru, której nie trzeba nikomu przedstawiać!





Zabawa taneczna z DJ-em potrwa do północy - to będzie niezapomniany letni wieczór w rytmie PiK-a!