Polska noblistka bez połowy nazwiska? Petycja o dopisanie „Skłodowskiej" na euro banknocie

2025-08-13, 07:00  Michał Zaręba/Redakcja
Europosłanka Joanna Scheuring-Wielgus domaga się, by zasłużoną dla świata Polkę przedstawiono także nazwiskiem rodowym, czyli Skłodowska/fot. Michał Zaręba

Europosłanka Joanna Scheuring-Wielgus domaga się, by zasłużoną dla świata Polkę przedstawiono także nazwiskiem rodowym, czyli Skłodowska/fot. Michał Zaręba

Europosłanka Nowej Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, walczy o pełne przedstawienie Marii Skłodowskiej-Curie na banknocie 20 euro. Na konferencji prasowej przekazała, że interweniowała w tej sprawie w Europejskim Banku Centralnym. Uruchomiła też petycję na swojej stronie.

- Europejski Bank Centralny, co jakiś czas wypuszcza banknoty o nowych nominałach. Jest taki pomysł, aby na nominałach w 2026 roku była między innymi Maria Skłodowska-Curie - mówi europosłanka Joanna Scheuring-Wielgus. - We wszystkich oficjalnych dokumentach, w większość informacji na ten temat przekazane jest, że napis na banknocie będzie napis: „Maria Curie". Podjęłam decyzję, aby zorganizować taką ogólną polską, obywatelską inicjatywę, czyli zbieranie podpisów pod petycją. Myślę, że w naszym narodowym, patriotycznym interesie jest to, aby na świecie pamiętano, że Maria Skłodowska-Curie była Polką. Część jej edukacji przebiegała także w Polsce. Wiemy, że wyjechała na studia na Sorbonę, do Francji i wyszła za mąż za Piotra Curie. Jednak jej korzenie są w Polsce.

Europosłanka chce zwrócić się też do szkół, którym patronuje polska noblistka. Takie placówki są też w naszym regionie.

