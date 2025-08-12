W Grudziądzu głowią się nad opłatą za śmieci. Liczenie „od osoby" nie sprawdziło się

2025-08-12, 17:29  Marcin Doliński/Redakcja
Jaka metoda naliczania wysokości opłaty za śmieci będzie obowiązywała w Grudziądzu? Nadal nie wiadomo /Fot. ilustracyjna, Pixabay

Jaka metoda naliczania wysokości opłaty za śmieci będzie obowiązywała w Grudziądzu? Nadal nie wiadomo /Fot. ilustracyjna, Pixabay

Jaka metoda naliczania wysokości opłaty za śmieci będzie obowiązywała w Grudziądzu? Nadal nie wiadomo. Specjalny zespół pracuje nad tym od grudnia. Ta „za osobę" nie jest najlepsza. System okazał się nieszczelny i miasto traci na tym miliony złotych.

Obecnie w Grudziądzu obowiązuje metoda opłaty „od osoby", a stawka wynosi 39 zł. Między innymi przez tę cenę z systemu zniknęło już półtora tysiąca mieszkańców, którzy unikają opłaty.
Specjalny zespół, który nad rozwiązaniami pracuje już ponad pół roku, chce zaproponować radnym najlepszy sposób naliczania opłaty. Wszystko po to, aby system się zbilansował.
Teraz jest tak, że miasto traci, a mieszkańcy płacą dużo.

Na stole są następujące metody: od metrów sześciennych zużytej wody, od metra kwadratowego lokalu i od gospodarstwa domowego zróżnicowana w zależności od wielkości nieruchomości - do 45 m2, do 60 m2 i tak dalej.
Zespół prawdopodobniej nie wskaże jednej metody, lecz zarekomenduje radnym te trzy rozwiązania.

Jaki sposób naliczania zostanie wybrany? Tego dowiemy się jesienią, podczas kolejnej sesji rady miejskiej.

Relacja Marcina Dolińskiego

