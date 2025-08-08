45-latek został złapany przez „Łowców pedofili” i policję z Włocławka. Mężczyzna usłyszał zarzuty

2025-08-08, 18:25 Marek Ledwosiński/Redakcja

45-latek zatrzymany we Włocławku, usłyszał zarzuty/fot: archiwum

Wykrycie i zatrzymanie 45-latka to wspólna akcja włocławskiej policji i „Łowców pedofili” znanych z telewizji. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące przestępstw seksualnych wobec dzieci.

Fundacja znana z telewizyjnego cyklu „Łowcy pedofili” namierzyła mężczyznę na portalach towarzyskich. Nie krył tam zainteresowania nastolatkami. Członkowie fundacji przeprowadzili prowokację, podszyli się w sieci za 13-letnie dziewczynki i odpowiedzieli na internetowe zaczepki ze strony mężczyzny.



Ten przesyłał na ich konta treści pornograficzne oraz składał propozycje seksualne, będąc przekonanym, że po drugiej stronie są 13-letnie dzieci. Rzekome dziewczynki umówiły się z nim na spotkanie w realu.



Mężczyzna został zatrzymany przez policję. Spędził noc w areszcie, a w piątek (8 sierpnia) usłyszał zarzuty. Odpowie za przekazywanie treści pornograficznych osobom poniżej 15. roku życia oraz za składanie im propozycji seksualnych.



Obydwa przestępstwa w formie tzw. nieudolnego usiłowania, bo w istocie dotyczyły nie nastolatek, ale działaczy fundacji. Grozi mu do trzech lat więzienia.



Podejrzany wyszedł na wolność. Jest objęty dozorem policji oraz nie wolno mu zbliżać się do dzieci poniżej 15. roku życia.