Tradycyjna terapia zyskała „wirtualne" wsparcie. Pacjenci ze Świecia zakładają gogle VR

2025-08-06, 07:00 Marcin Doliński/Redakcja

W Wojewódzkim Szpitalu Zdrowia Psychicznego w Świeciu nad Wisłą pacjenci uczestniczą w nowoczesnej metodzie terapii, z wykorzystaniem gogli VR/fot. Wojewódzki Szpital Zdrowia Psychicznego im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu/Facebook

W Wojewódzkim Szpitalu Zdrowia Psychicznego w Świeciu nad Wisłą pacjenci uczestniczą w nowoczesnej metodzie terapii, z wykorzystaniem gogli VR. Okulary wprowadzają chorego do wirtualnego środowiska i w tej scenerii pomagają redukować lęk i stres. To także doskonały trening relaksacyjny i oddechowy.

- Wykorzystujemy gogle VR do tego, by jeszcze bardziej terapeutycznie stymulować pacjentów - mówi dyrektor szpitala, Dariusz Rutkowski. - Częściowo poprzez zabawę można wpływać na pacjentów, na ich emocje. Uważamy, że wykorzystanie gogli VR jest niezwykle ważne i jest dobrym kierunkiem rozwoju zarówno psychologii, jak i psychoterapii.



- To jest całkiem inna rzeczywistość, która ukazuje nam różne przestrzenie - mówi terapeutka Joanna Kaleta. - Możemy się przenieść do dowolnego miejsca, aby zaproponować ćwiczenia poznawcze, ćwiczenia pamięci albo ruchowe.



Psycholog kliniczny Martyna Janicka dodaje, że poza treningiem funkcji poznawczych, poza pracą nad koncentracją, czy uwagą, istotne są również aspekty relaksacyjne. - Dodatkowo, w procesie terapeutycznym możemy pomóc pacjentom radzić sobie z różnego rodzaju lękami. Jest to wsparcie tradycyjnej terapii.



Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.