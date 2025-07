Sesja grozy w Inowrocławiu. Obok projektów uchwał – lista pretensji. Przewodniczący rezygnuje

2025-07-29, 14:20 Marcin Glapiak/Redakcja

Sesja Rady Miasta Inowrocławia/fot. Miasto Inowrocław/Facebook/archiwum

We wtorek, o godz. 12:30, wznowiona została sesja Rady Miejskiej Inowrocławia. Posiedzenie rozpoczęło się w poniedziałek, ale składało się głównie z... przerw. Kolejny dzień i kolejne zaskoczenie. Przewodniczący Tomasz Marcinkowski rezygnuje z prowadzenia obrad. Zastąpiła go Maria Żukowska.

W poniedziałek obrady trwały ponad 10 godzin. Posiedzeniu przyglądał się reporter PR PiK, Marcin Glapiak. Według jego obserwacji, takiej sesji jeszcze nie było w Inowrocławiu. Radny Koalicji Obywatelskiej, Patryk Kaźmierczak przecierał oczy ze zdumienia: - Od 11 lat jestem radnym, ale takiego bałaganu na tej sali jeszcze nigdy nie widziałem. Naprawdę jestem zażenowany tym, co się dzieje.



Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Marcinkowski winił za to niektórych radnych. - Grupa radnych robi tak zwane „wrzutki”, czyli do porządku obrad włączane są na ostatnią chwilę projekty uchwał - mówił.



Problem w tym, że wspomniane projekty uchwał nie posiadały koniecznej opinii prawnej, dlatego cała procedura musiała być przeprowadzona w czasie sesji. Chodzi tu o wycofanie projektów z porządku obrad i ponowne ich przygotowanie, co wymagało wprowadzenia długich przerw.



Radni Prawa i Sprawiedliwości oraz klubu „Łączy nas Inowrocław” winę zrzucają na przewodniczącego rady i szefa biura rady, którzy, ich zdaniem, dopuścili do porządku obrad dokumenty zawierające błędy formalne. Nieoficjalnie mówi się też o próbie odwołania obecnego przewodniczącego rady, a w porządku obrad czekają jeszcze uchwały dotyczące zmian w budżecie, czy nadania nazwę trzem skwerom.



Więcej informacji wkrótce.